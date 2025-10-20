PUBLICIDAD

16°
20 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Caso $Libra
Elecciones 2025
La China Suárez
Javier Milei
Fórmula 1
Canal Yrigoyen
Liga Profesional
Elecciones 2025 en Salta
Policiales

Suspendieron al policía que sacó su arma durante un partido en Colonia Santa Rosa

Fuentes confirmaron a El Tribuno que el hombre fue apartado preventivamente de sus funciones y también le retiraron su arma reglamentaria.
Lunes, 20 de octubre de 2025 23:40
Un efectivo policial fue suspendido y se le retiró su arma reglamentaria luego de protagonizar un episodio que se viralizó en las últimas horas, ocurrido en una cancha de fútbol de Colonia Santa Rosa.

En el video, que circuló por redes sociales, se observa al uniformado en el campo de juego con el arma en la mano, apuntando hacia el suelo y hacia los costados, mientras intentaba contener a un grupo de jugadores que se le acercaba.

 

Ante la situación, otros efectivos intervinieron rápidamente para calmar los ánimos y retirar al agente del lugar, en medio de un clima de tensión en los alrededores del campo.

Fuentes confirmaron a El Tribuno que el hombre fue apartado preventivamente de sus funciones y que se inició una investigación interna.
 

