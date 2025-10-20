Robo con arma y persecución en barrio Solidaridad: un detenido y secuestro de dinero

La noche del sábado se vio alterada en el barrio Solidaridad, cuando un llamado al Sistema de Emergencias 911 alertó a la Policía sobre un violento robo ocurrido en un pequeño comercio de la zona. Testigos indicaron que un hombre ingresó armado y, bajo amenazas, sustrajo dinero y varias bebidas antes de darse a la fuga.

Minutos después, un móvil del Departamento de Seguridad Urbana inició un operativo cerrojo con la descripción física y de vestimenta aportada por los vecinos. Gracias a las tareas investigativas y el rápido despliegue policial, los uniformados lograron identificar y detener al sospechoso, un hombre mayor de edad, a pocas cuadras del lugar del hecho.

Durante la requisa se secuestró dinero en efectivo y botellas de bebidas alcohólicas, presuntamente robadas del comercio. El detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía Penal N°6, que instruye las actuaciones correspondientes por el delito de robo calificado con uso de arma.

Fuentes policiales señalaron que no se registraron heridos durante el asalto, aunque la víctima -una comerciante del barrio- se encuentra con asistencia psicológica debido al momento de tensión vivido.