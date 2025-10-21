Diputados trata el Fogasal

La Cámara de Diputados de Salta tratará hoy el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que propone la creación de la Fiduciaria de Salta S.A.U. y del Fideicomiso Fondo de Garantías de Salta (Fogasal, una herramienta destinada a mejorar el acceso al crédito de pymes, emprendedores y productores locales.

El expediente figura en primer lugar del temario elevado por el presidente del cuerpo, Esteban Amat Lacroix, dentro de las iniciativas del Poder Ejecutivo que serán debatidas en el recinto. El proyecto busca la constitución de un fideicomiso provincial que actúe como respaldo financiero para las pequeñas y medianas empresas salteñas, garantizando parte de los préstamos que soliciten ante entidades bancarias.

Brindar respaldo a micro y pequeñas empresas

El proyecto busca brindar respaldo a micro y pequeñas empresas con actividad productiva, comercial o de servicios en la provincia, facilitando su acceso a líneas de financiamiento destinadas a capital de trabajo, inversión y expansión productiva.

Fogasal no funcionará como una entidad crediticia, sino como un instrumento de garantía que permitirá a los bancos mejorar las tasas y montos de financiamiento, facilitando el acceso a créditos en mejores condiciones para empresas y emprendedores que requieren de este tipo de avales en el sistema bancario.

El Fogasal se conformará bajo la administración de la Fiduciaria de Salta S.A.U., sociedad anónima unipersonal que operará como vehículo técnico para el manejo de fondos y garantías.

Fuentes legislativas explicaron que el fondo podrá integrarse con aportes del Estado provincial, además de contribuciones de organismos nacionales o internacionales, buscando potenciar la inversión privada y la creación de empleo.