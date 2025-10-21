Más detecciones tempranas de cáncer de mama en Salta

Entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, el Hospital Materno Infantil registró 155 nuevos diagnósticos de tumores mamarios, de los cuales 151 correspondieron a cáncer de mama. En el mismo período, los equipos quirúrgicos realizaron 174 cirugías —entre biopsias, mastectomías y procedimientos especializados— acompañadas de soporte vital avanzado para tratamientos de quimioterapia.

El hospital también reportó un fuerte crecimiento en las acciones de detección temprana, con 2.977 mamografías y 960 ecografías realizadas durante 2024, gracias a la incorporación de tecnología de última generación en mamógrafos y ecógrafos. A través del Servicio de Oncología para Mujeres, se brindaron 1.828 consultas en oncoprevención, de las cuales un 35% estuvo asociado al cáncer de mama.

Desde octubre de 2023, el hospital de día del área de Oncología atendió a 91 pacientes, con tratamientos personalizados en un espacio equipado con ocho sillones y dos camas, acompañados de apoyo nutricional, talleres educativos y seguimiento interdisciplinario con psicología y cuidados paliativos.

Ya se reclutaron 17 pacientes para estudios genéticos

El HPMI forma parte de la REDICAM, una red nacional de investigación que analiza la diversidad genética del cáncer de mama. En ese marco, ya se reclutaron 17 pacientes para estudios genéticos, financiados parcialmente gracias a la venta de botellas rosas de la campaña "Hidratando vidas, prevenimos el cáncer de mama" de la empresa Soda y Agua Mónica, cuyos fondos permiten costear estudios de medicina de precisión.

El hospital cuenta con unidades especializadas en Anatomía Patológica, Mastología, Biología Molecular, Citogenética y Genética Médica, lo que asegura diagnósticos más certeros y tratamientos personalizados, posicionando al Materno Infantil como un centro de referencia pública en la lucha contra el cáncer de mama.

En el marco de ese trabajo, el hospital organizó un evento conmemorativo por el mes de concientización sobre el cáncer de mama, que combinó actividades preventivas, educativas y de acompañamiento emocional. Hubo stands informativos y charlas a cargo de los servicios de Diagnóstico por Imagen, Mastología y Ginecología, así como de profesionales de enfermería del área de terapia intermedia de adultas y del tercer piso "B".

Homenajes a las pacientes en tratamiento

El encuentro incluyó homenajes a las pacientes en tratamiento y la participación de la payasa Tuty Frutti, quien animó la jornada mientras las mujeres recibían tratamientos faciales preparados por voluntarios. La jornada también contó con la presencia del equipo directivo, la Fundación HPMI, Soda Mónica, H.O.P.e Mujeres y el Instituto de Radiaciones Salta.

Durante el acto, Andrea Zentilli, responsable de la Unidad de Oncología Mujeres, destacó: "Celebramos la prevención. La detección temprana es clave para una mejor calidad de vida".

Gran parte del personal del hospital se vistió de rosa para reforzar el mensaje de concientización y solidaridad, en una jornada que unió ciencia, compromiso y empatía en torno a una causa común: salvar vidas a través de la detección temprana del cáncer de mama.