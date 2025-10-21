"Peca" Poma, entre los mejores ciclistas del continente

El intendente, José María Issa, recibió al destacado ciclista Santiago "Peca" Poma, quien volvió a poner el nombre de San José de Metán en lo más alto del deporte internacional, tras quedar entre los diez mejores competidores del continente americano en el Campeonato Panamericano desarrollado en el desierto de Arica, Chile.

En el encuentro, el joven deportista compartió su experiencia internacional y sus próximos desafíos, entre ellos el gran objetivo de representar a la Argentina en el Campeonato Mundial 2026.

El intendente Issa destacó el enorme esfuerzo, disciplina y compromiso de Santiago, y ratificó el acompañamiento del municipio para que pueda concretar su viaje al Mundial, reafirmando así la decisión política de apoyar a los deportistas metanenses.

"Desde la Municipalidad de Metán celebramos este logro y renovamos nuestro compromiso de seguir impulsando el deporte como herramienta de crecimiento y orgullo local", dijeron.

"íVamos, Peca! Tu sueño también es el orgullo de todo Metán!", destacaron desde la comuna.