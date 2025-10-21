Presupuesto: sí al equilibrio fiscal y queja por tres leyes

El Gobierno y diputados opositores dialoguistas expusieron ayer sus diferencias sobre el Presupuesto 2026 en una reunión celebrada en la Cámara Diputados, donde un sector de la oposición condicionó su respaldo a que se cumplan las leyes de Discapacidad, Emergencia Pediátrica y aumentos a las universidades.

El oficialismo armó una mesa de diálogo por fuera del ámbito formal de la comisión en procura de un acuerdo que permita aprobar el Presupuesto bajo la noción de que la "ley de leyes" debe tener equilibrio fiscal.

La primera reunión se realizó en la presidencia de la Cámara de la Diputados, encabezada por Martín Menem; el titular de Presupuesto, Alberto 'Bertie' Benegas Lynch; el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi.

Asistieron al encuentro Nicolás Massot y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal); Daiana Fernández Molero y Silvana Guidici, (PRO); Eduardo Falcone (Desarrollo); Pablo Juliano y Manuel Aguirre (Democracia para Siempre), Martín Tetaz , Pamela Verasay y Karina Banfi (UCR); Manuel Garrido (Por Santa Cruz) y Pablo Cervi (Liga del Interior).

En ese contexto, los diputados Massot, Pichetto y Juliano reclamaron que el Gobierno incluya los fondos para aplicar las leyes de Emergencia en Discapacidad, Emergencia Pediátrica y de aumento de las universidades.

"Va a ser difícil avanzar"

Massot señaló que "el Presupuesto tenía que reflejar las tres leyes sobre las que el Congreso logró insistir" pero sostuvo que "lamentablemente nos trabamos en ese punto. Va a ser difícil avanzar si el Gobierno no quiere cumplirlas. Es un punto ineludible para avanzar sobre otros".

En cambio, desde el PRO y la UCR destacaron que hubieran comenzado las negociaciones para acordar un presupuesto "con equilibrio fiscal", por lo que pidieron continuar las conversaciones.

Tetaz planteó que "hay coincidencias en que necesitamos un presupuesto, que debe ser equilibrado y que respete la regla fiscal" sostuvo que si hubiera un excedente en la recaudación debe destinarse a las prioridades que establece el Congreso.

Uno de los puntos en los que hay acuerdo entre el oficialismo y la oposición responde a estirar el plazo para emitir el dictamen establecido para el 4 de noviembre, de acuerdo al emplazamiento.

Estos encuentros se realizarán en forma paralela al tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que hoy continuará con la ronda de consultas con las disertaciones del secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, y el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña.

En cambio, Unión por la Patria (UxP) rechazó la invitación para sumarse a la reunión al considerar que los debates deben hacerse en la reunión de la Comisión de Presupuesto. El presidente del bloque, Germán Martínez, posteó en X: "No vamos a convalidar ninguna mesa paralela" a la comisión de Presupuesto, advirtió.