PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
18°
21 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Violencia
Lucha contra el cáncer de mama
Elecciones 2025 en Salta
Robo en el Louvre
Sanae Takaichi
Demócratas
día de los fieles difuntos
Volver al Futuro
Violencia
Lucha contra el cáncer de mama
Elecciones 2025 en Salta
Robo en el Louvre
Sanae Takaichi
Demócratas
día de los fieles difuntos
Volver al Futuro

DÓLAR OFICIAL

$1495.00

DÓLAR BLUE

$1505.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Alerta: salteño advirtió que iba a ser víctima de una estafa telefónica y rastreó el número con ayuda de la IA

El hombre hizo una captura del número telefónico y con una velocidad soprendente la IA le detecto el origen de la llamada. "Se que hay otros metodos para averiguar el número pero con la inteligencia artificial la velocidad de respuesta es asombrosa", expresó.
Martes, 21 de octubre de 2025 10:04
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

 

Un usuario de El Tribuno WhatsApp se comunicó por esta vía para denunciar un intento de estafa telefónica. Contó que ayer por la tarde recibió una llamada de un número desconocido. Del otro lado de la línea, un hombre con tonada porteña le advirtió que su cuenta de WhatsApp sería suspendida si no seguía ciertos pasos, que implicaban brindar el nombre de una cuenta.

“Al principio le quise seguir el juego, pero después me cansé y le dije de todo. Me acordé de su madre, de su hermana y de toda su familia”, relató. Agregó que, lejos de cortar la comunicación, el supuesto “agente de WhatsApp” también comenzó a insultarlo. “Se dio cuenta de que su intento de estafa había fracasado y empezó a devolver los insultos”, expresó.

 

 

“Sé que estas cosas pasan todos los días, pero lo primero que hice fue llamar a mis padres y advertirles, para que estén atentos a este tipo de engaños que solo buscan sacarte dinero”.

La víctima explicó además que, con una rapidez sorprendente, la Inteligencia Artificial le brindó datos del número de teléfono mucho más rápido que cualquier intento de averiguar su origen a través de una persona. “Le hice una captura al número y le consulté a la Inteligencia Artificial, que enseguida me informó que provenía de la localidad de Glew, provincia de Buenos Aires”.

El hombre compartió el número con la esperanza de que alguien tome cartas en el asunto y se avance contra este tipo de estafas, cada vez más frecuentes.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD