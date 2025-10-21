Alerta: salteño advirtió que iba a ser víctima de una estafa telefónica y rastreó el número con ayuda de la IA

Un usuario de El Tribuno WhatsApp se comunicó por esta vía para denunciar un intento de estafa telefónica. Contó que ayer por la tarde recibió una llamada de un número desconocido. Del otro lado de la línea, un hombre con tonada porteña le advirtió que su cuenta de WhatsApp sería suspendida si no seguía ciertos pasos, que implicaban brindar el nombre de una cuenta.

“Al principio le quise seguir el juego, pero después me cansé y le dije de todo. Me acordé de su madre, de su hermana y de toda su familia”, relató. Agregó que, lejos de cortar la comunicación, el supuesto “agente de WhatsApp” también comenzó a insultarlo. “Se dio cuenta de que su intento de estafa había fracasado y empezó a devolver los insultos”, expresó.

“Sé que estas cosas pasan todos los días, pero lo primero que hice fue llamar a mis padres y advertirles, para que estén atentos a este tipo de engaños que solo buscan sacarte dinero”.

La víctima explicó además que, con una rapidez sorprendente, la Inteligencia Artificial le brindó datos del número de teléfono mucho más rápido que cualquier intento de averiguar su origen a través de una persona. “Le hice una captura al número y le consulté a la Inteligencia Artificial, que enseguida me informó que provenía de la localidad de Glew, provincia de Buenos Aires”.

El hombre compartió el número con la esperanza de que alguien tome cartas en el asunto y se avance contra este tipo de estafas, cada vez más frecuentes.