Intensa búsqueda de un joven desaparecido durante la tormenta del sábado en el canal de la Yrigoyen

La desaparición de Damián Norberto Acosta mantiene en vilo a familiares, amigos y rescatistas, que desde el sábado a la madrugada buscan intensamente al joven de 34 años. La última vez que fue visto, se encontraba en inmediaciones del canal de avenida Hipólito Yrigoyen, durante la fuerte tormenta que azotó la ciudad esa noche.

Desde ese momento, la Policía de Salta y la División Lacustre realizan amplios rastrillajes sobre el río Arenales, adonde desemboca el canal Yrigoyen, pero hasta el momento no hay rastros de su paradero.

Desde ese momento, se llevan adelante tareas de rastrillaje sobre el río Arenales, ya que todo el flujo de agua del canal desemboca allí. En el operativo participan distintas áreas de la Policía de Salta, incluyendo la División Lacustre y de Búsqueda y Rescate, que recorren tanto el canal como el cauce del río.

De acuerdo con la información policial, a las 3 de la madrugada del sábado se tomó conocimiento del hecho y personal de la Subcomisaría El Sol inició un primer rastrillaje, aunque con resultados negativos. Con el correr de las horas, el operativo se amplió con la intervención de unidades especiales, que desde entonces mantienen la búsqueda activa.

"No tenemos novedades"

Este martes, las tareas se dividieron en dos grupos de búsqueda, con patrullajes simultáneos en distintos puntos del río. “Hasta el momento no tenemos novedades, pero vamos a informar cualquier situación que se presente”, señaló el subcomisario Cristian Aguilera.

Fuentes policiales indicaron que no existe una denuncia formal pero sus familiares y amigos participan en la búsqueda. “No tenemos certezas sobre las circunstancias en las que pudo haber caído al canal. Estamos centrados en hallarlo”, agregó el oficial.

A 72 horas sin noticias de su paradero, la familia de Acosta organizó una convocatoria para este martes, con el objetivo de realizar un nuevo rastrillaje y exigir que las autoridades intensifiquen la búsqueda. Por su parte, un familiar contó que Damián vendía frutas en un local ubicado en Yrigoyen e Independencia.



