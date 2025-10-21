PUBLICIDAD

Nacionales

Renunciaron los abogados de Fabiola Yañez en medio de la disputa con Alberto Fernández

Los letrados eran una pieza clave para Yañez en causas donde se discuten alimentos y régimen de visitas para Francisco, el hijo en común con Alberto Fernández.
Martes, 21 de octubre de 2025 17:48
Mariana Gallego Maurcio D’Alessandro, abogados de Fabiola Yañez, renunciaron este martes a ser los defensores de la exprimera dama en la disputa judicial con el expresidente Alberto Fernández.

Los letrados eran una pieza clave para Yañez en causas donde se discuten alimentos y régimen de visitas para Francisco, el hijo que la exprimera dama tuvo con el ex mandatario.

En tanto, los abogados tampoco seguirán formando parte de la causa penal que iniciara Fernández contra Yañez por presunto impedimento de contacto con el menor.

Según pudo saber NA, el vínculo entre Yañez y sus defensores no pasaba por un buen momento, por lo que los letrados también podrían dejar de formar parte de la defensa de la exprimera dama en la causa por violencia de género.

