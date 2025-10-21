PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
21 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Salta
denuncia de fabiola yañez
Cotización del dólar
Escándalo
SIP
Metán
Juan Carlos Romero
Elecciones 2025 en Salta
Dólar blue en Salta
Elecciones legislativas nacionales
Salta
denuncia de fabiola yañez
Cotización del dólar
Escándalo
SIP
Metán
Juan Carlos Romero
Elecciones 2025 en Salta
Dólar blue en Salta
Elecciones legislativas nacionales

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR BLUE

$1545.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Nacionales

El programa de Redacciones5G de Telecom Argentina recibe la distinción "Gran amigo de la prensa", otorgada por la SIP

En el 10° aniversario del programa, Redacciones5G es galardonado con la más alta distinción que la SIP otorga a organizaciones que han hecho aportes significativos al fortalecimiento y desarrollo del periodismo en las Américas. 
Martes, 21 de octubre de 2025 18:53
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En el marco de la 81° Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el programa Redacciones5G de Telecom Argentina,recibió la distinción Gran Amigo de la Prensa.

En el 10° aniversario del programa, Redacciones5G es galardonado con la más alta distinción que la SIP otorga a organizaciones que han hecho aportes significativos al fortalecimiento y desarrollo del periodismo en las Américas. 

Desde hace una década, Redacciones5G trabaja para acompañar los desafíos que los avances tecnológicos plantean a la profesión periodística, junto con la difusión de herramientas y aprendizajes que promueven la innovación y la transformación digital en las redacciones del país y la región.

Durante la 81° Asamblea General de la SIP llevada a cabo en Punta Cana, Pedro López Matheu, director de Comunicaciones Externas, Sustentabilidad y Medios de Telecom Argentina, señaló: “Es un orgullo recibir el premio Gran Amigo de la Prensa por Redacciones5G. Es un programa que hacemos desde Argentina para toda la región impulsando la transformación y la innovación en el periodismo. Nuestra misión, como habilitador digital, es seguir acompañando a los medios frente a las próximas fronteras tecnológicas que surjan, contribuyendo a su sostenibilidad, convencidos del rol esencial que desempeñan para la democracia en las Américas. Agradezco en nombre de Telecom a la Sociedad Interamericana de Prensa por tan honorable distinción”.

10 AÑOS DE REDACCIONES5G

Redacciones 5G surgió hace 10 años, frente a un escenario atravesado por la digitalización de los medios, el avance de internet móvil y la incorporación de nuevas tecnologías. Una iniciativa de formación impulsada por Telecom que, desde sus inicios, acompaña los procesos de transformación del periodismo en Argentina y la región, promoviendo la innovación tecnológica en medios y redacciones. A través de talleres, espacios de capacitación, e-learning, newsletters, podcast, la guía Periodismo IA y propuestas como las jornadas de periodismo internacional (ITP), el programa tiene como objetivo contribuir a impulsar un ecosistema periodístico más conectado, ágil y preparado para los desafíos del entorno digital.

Hasta la fecha, el programa recorrió más de 350 medios de todo el país y la región, capacitó a más de 10.000 profesionales del periodismo y la comunicación, y alcanzó a más de 3.000 estudiantes de Comunicación, Periodismo y carreras afines. En estos 10 años, Redacciones5G refleja el compromiso constante de Telecom, con la innovación, la capacitación y con fortalecer el papel esencial del periodismo en la sociedad.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD