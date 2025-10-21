Se fue cargando una gran ilusión, volvió a Salta coronado de gloria

Valentino "El Gringo" Agüero viajó a Puerto Deseado con los puños cargados de potencia e ilusión y regresó a Salta coronado de gloria. El salteño representó a nuestra provincia en el Campeonato Nacional Amateur de mayores de boxeo que se realizó la semana pasada en esa localidad de Santa Cruz y logró consagrarse campeón en la categoría de hasta 75 kilos al imponerse por puntos en la final, tras tres asaltos.

Puerto Deseado fue el escenario donde convergieron más de un centenar de boxeadores de todo el país para animar la edición 2025 del Nacional de mayores, la máxima competencia de la temporada para los púgiles no rentados. Para llegar a esa instancia, Valentino debió primero competir en el Regional que se desarrolló en Jujuy y logró el primer objetivo siendo campeón de su divisional.

El púgil forma parte del Team Sandra Mamaní, apellido muy ligado al boxeo salteño. Junto con su entrenadora y otros dos boxeadores de nuestra provincia recorrieron los casi tres mil kilómetros que separan nuestra ciudad con Puerto Deseado., Allí, el calor que nace de la potencia de los puños calentó la fría ciudad santacruceña.

Dos combates necesitó El Gringo para ser campeón argentino amateur. En la llave de semifinales venció al mendocino Leandro Barrera, mientras que en la final superó por puntos a Luciano Córdoba representante de Tierra del Fuego. El salteño fue ampliamente superior a su contrincante por el título y esa diferencia se vio reflejada en las tarjetas de los jueces.

"Todavía no caigo, tuve mucho apoyo de mis compañeros, de toda la región del NOA - Fue una gran batalla contra un gran rival. Esto va dedicado para mi entrenadora Sandra Mamani y a toda su familia, ellos creyeron en el boxeo que yo tengo. Nunca tuve dudas que podía se campeón con todo el boxeo que ellos me dan", señaló Valentino, muy agradecido con su equipo.

Sobre los desafíos que se pueden venir, Agüero dijo: "Quiero seguir creciendo, vamos a buscar un nivel más alto". Apenas regresó a Salta, el flamante campeón nacional dejó la emoción de lado, para ponerse a entrenar nuevamente, pensando en sus próximos objetivos.

El Nacional contó con la organización y fiscalización de la Federación Arentina de Box (FAB) y el apoyo de organismos internacionales como la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y Fedelatin (AMB). El Gringo ya tiene su cinturón de campeón, que busca ser el primero de varios en su carrera.

Todos los campeones

Estos fueron los boxeadores que se consagraron campeones del Nacional Amateur de mayores en Puerto Deseado. En 49 kilos, Lautaro Toledo de La Matanza; en 52 kilos, Felipe Gutiérrez de Chubut; en 56 kilos, Patricio Acuña de Buenos Aires; en 60 kilos, Franco Gómez de Buenos Aires; en 64 kilos, Alan Godoy de Entre Ríos; en 69 kilos, Jonathan Flores de Tierra del Fuego; en 75 kilos, Valentino Agüero de Salta; en 81 kilos, Nahuel Roldán de Buenos Aires; en 91 kilos, Eliel Salinas de la Ciudad de Buenos Aires; y en más de 91 kilos, Enzo Gallardo Luján de Buenos Aires.