Nacionales

Dura caída del consumo en septiembre

Bajó 6,3% interanual, según un estudio privado.
Miércoles, 22 de octubre de 2025 01:41
Un trabajo muestra que el consumo no se recupera.
El consumo masivo registró una caída de 6,3% interanual en septiembre, mientras que retrocedió 7,9% en comparación con agosto de este año. En lo que va del año, las compras de la familia acumulan una disminución de 3%.

Los datos corresponden al análisis realizado por la consultora Focus Market con datos de Scanntech, que analizó el consumo masivo en 756 puntos de venta de todo el país. La contracción se observó en métricas asociadas a la frecuencia y volumen de compra: la cantidad de tickets cayó 5,6% frente al mes anterior, y las unidades por ticket también cayeron 3,5%.

Damián Di Pace, consultor de Focus Market, explicó: "La caída del consumo masivo refleja el impacto directo de la corrección de precios relativos, especialmente en servicios regulados y privados, que ajustaron más rápido que los ingresos". Agregó que "este proceso afecta con mayor fuerza a la clase media".

La caída fue más pronunciada en el área metropolitana, donde el consumo disminuyó 16,7% en septiembre, mientras que la facturación cayó 14,7%, en ambos casos frente al mes anterior. En contraste, en el interior del país el consumo cayó 2,9%, y la facturación un 3,8%, también frente a agosto de 2025.

 

