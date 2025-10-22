PUBLICIDAD

Espectáculos

Cande Tinelli sufrió un accidente durante las grabaciones de “Los Tinelli”

La hija de Marcelo Tinelli mostró el resultado de su accidente y causó preocupación entre sus seguidores.
Miércoles, 22 de octubre de 2025 10:16
Cande TInelli causó preocupación entre sus seguidores al publicar una foto de ella con unas vendas en su brazo derecho, a últimas horas del martes. Según trascendió, la influencer tuvo un accidente durante las grabaciones de la nueva temporada del reality “Los Tinelli”, que se trasmite por Amazon Prime.

En LAM, Pepe Ochoa compartió los detalles de lo que le ocurrió a la hija de Marcelo Tinelli, trayendo calma a la situación. "Estaba en una situación de grabación y sucedió un accidente. Ella siguió, pero cuando terminaron se dio cuenta que una parte de su cuerpo estaba rota", contó.

Tras algunos estudios en una institución médica, finalmente dieron con el causal de su dolor: "Se rompió la mano".

Según detallo, la influencer se encontraba grabando una escena para el reality y “se cayó de manera tonta”. Sin darle mucha importancia al golpe, y poniendo como prioridad la filmación, siguió hasta que se dio cuenta de que algo estaba mal.

A través de sus historias de Instagram, Cande publicó una foto de su mano vendada e ironizó con lo sucedido: “Y vos como arrancaste la semana?”.

