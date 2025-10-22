PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
27°
22 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Calor
Siniestro vial
Derrumbe
Paola Lens
Cande Tinelli
Gustavo Saenz
Calor
Siniestro vial
Derrumbe
Paola Lens
Cande Tinelli
Gustavo Saenz

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR BLUE

$1550.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Tras intensos trabajos lograron sacar el cuerpo del obrero

Enrique Burgos tenía 35 años y era oriundo de Cafayate.
Miércoles, 22 de octubre de 2025 13:25
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Luego de intensas tareas realizadas por bomberos y la Policía, en las primeras horas de la mañana se logró recuperar el cuerpo del obrero fallecido tras el derrumbe ocurrido en una obra en construcción sobre avenida Uruguay al 600.

El director del Distrito de Prevención 1 de la Policía de Salta, comisario Marcelo Magriña, confirmó el hallazgo y destacó la labor conjunta de los equipos de rescate.

“Se logró extraer el cuerpo de manera cuidadosa, ya que existía un alto riesgo de un nuevo derrumbe. Se aplicaron técnicas especiales porque en un primer momento era imposible hacerlo sin exponer al personal. El cuerpo estaba atrapado bajo una pared de arena y hormigón que se había desplomado. El operativo comenzó a las 8 de la mañana, aunque el trabajo continuaba desde ayer”, explicó Magriña.
 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD