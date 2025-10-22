PUBLICIDAD

29°
22 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Siniestro vial
Derrumbe
Paola Lens
Cande Tinelli
Gustavo Saenz
Policiales

Un hombre intentó arrojarse desde el techo del CCM

Ocurrió hoy durante el mediodía. Según indicaron testigos, en otra oportunidad el joven había actuado de la misma manera en el mismo lugar. 
Miércoles, 22 de octubre de 2025 14:00
Momentos de gran tensión se vivieron este mediodía en el Centro Cívico Municipal cuando un hombre subió al techo del edificio y amenazó con arrojarse al vacío.

De inmediato, efectivos policiales y personal de emergencia se hicieron presentes en el lugar para intervenir y resguardar la zona. Según informaron fuentes policiales, el individuo presentaba un estado de alteración y no respondía a los intentos de diálogo por parte de los uniformados.

Ante la falta de reacción y el riesgo inminente, los agentes actuaron rápidamente para evitar que concretara su amenaza. Tras ser contenido, el hombre fue trasladado y puesto a disposición de la Justicia.

El operativo generó preocupación entre los empleados municipales y transeúntes que se encontraban en la zona, aunque la situación finalmente fue controlada sin que se registraran heridos.
 

