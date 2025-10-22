Un hombre intentó arrojarse desde el techo del CCM

Momentos de gran tensión se vivieron este mediodía en el Centro Cívico Municipal cuando un hombre subió al techo del edificio y amenazó con arrojarse al vacío.

De inmediato, efectivos policiales y personal de emergencia se hicieron presentes en el lugar para intervenir y resguardar la zona. Según informaron fuentes policiales, el individuo presentaba un estado de alteración y no respondía a los intentos de diálogo por parte de los uniformados.

Ante la falta de reacción y el riesgo inminente, los agentes actuaron rápidamente para evitar que concretara su amenaza. Tras ser contenido, el hombre fue trasladado y puesto a disposición de la Justicia.

El operativo generó preocupación entre los empleados municipales y transeúntes que se encontraban en la zona, aunque la situación finalmente fue controlada sin que se registraran heridos.

