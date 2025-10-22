El secretario de Trabajo defendió eliminar la intermediación en planes sociales y apuesta a la reforma laboral para generar empleo

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió la eliminación de la intermediación en los planes sociales, aseguró que la reforma laboral que impulsa el Gobierno busca “generar trabajo” y justificó la decisión no homologar los convenios que superen el 1 por ciento mensual.

Cordero expuso hoy ante la comisión de Presupuesto y Hacienda-que preside Bertie Benegas Lynch sobre la política de su área en el marco de la discusión de la ley de gastos y recursos proyectada para el 2026.

A lo largo de la reunión, el funcionario evitó responder preguntas de los diputados opositores que cuestionaron la baja de trabajadores registrados.

Convenios de trabajo que superen el 1% mensual

Ante una crítica del sindicalista Sergio Palazzo sobre la decisión de no homologar los convenios de trabajo que superen el 1 por ciento mensual, Cordero dijo que “buscamos un equilibrio entre los sindicatos y los empresarios” y que ”no haya traslado a precios para proteger a la sociedad"

Dijo que los argentinos "tienen una moneda estable, que no tengan el impuesto inflacionario, se ha generado una dinámica distinta en la paritaria. Hoy no se trabajan de la misma manera, que es correr contra la inflación”.

En su exposición, Cordero defendió la política de haber terminado con la intermediación que existía entre los dirigentes de organizaciones sociales y los beneficiarios que permitió “llegar de manera mas eficiente a los hogares”.

En ese sentido, el funcionario destacó que con esa medida "se llegó a las familias de una manera más eficiente y efectiva a los efectos de permitir que el niño en edad de desarrollo tuviera todo lo necesario con un fuerte incremento”.

Cordero y la reforma laboral

También, ante una consulta de los diputados de UxP Sergio Palazzo y Vanesa Siley, Cordero defendió la decisión del Gobierno de impulsar una reforma laboral al expresar que buscar “apunta a la generación del trabajo y a que el trabajo sea formal”.

"Las contrataciones tienen que hacerse libremente y tiene que ser un trabajo digno, formal y con las características internacionales que los trabajos requieren", agregó.

Cordero también se expresó a favor de los convenios por empresa.

Palazzo dijo que de nuevo hablan "de cosas que en el país ya han pasado y fracasaron porque duplicaron la desocupación. Tenemos que trabajar en la laboralización de los trabajadores de plataformas”.

Destacó la actitud que asumen los sindicalistas en las negociaciones paritarias ya que “saben que tienen que proteger a sus trabajadores” pero con “la mirada puesta en que la empresa tienen que ser sostenida en el tiempo”.

A lo largo de su exposición, Cordero dijo que con los recursos destinados a su secretaría se debe "darle un enorme foco a los programas de entrenamiento del trabajo y de inserción laboral”.

El rol del Gobierno

Cordero dijo que el objetivo del Gobierno es que "el Estado ocupe un rol más pequeño, dándole lugar al sector privado que es el que produce riquezas, en general en las sociedades, y tratando de darle al Estado las funciones que tiene per se y que son irreemplazables”.

"Si nosotros logramos este equilibrio que permita que el Estado se achique, para permitirle al sector privado que crezca, podemos generar una sociedad magnífica; una Argentina como todos merecemos", agregó.

El diputado y sindicalista Palazzo señaló que en la actualidad hay 321 mil puestos de trabajos menos ya que "no existe ningún castigo para las empresas que no registran a los trabajadores, difícilmente lo hagan”.