Investigan la muerte de una niña de 11 años en zona sudeste

Una nena de 11 años fue hallada sin vida durante la noche del martes en una vivienda de la zona sudeste de la ciudad de Salta. Su familia, al encontrarla, la trasladó de urgencia en un vehículo particular al hospital Papa Francisco, donde los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, tomó intervención inmediata y ordenó una serie de medidas para esclarecer las circunstancias de la muerte. En el lugar trabajó personal de Criminalística y de Medicina Legal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), junto a la Unidad de Investigación UGAP, que se encargó de tomar testimonios y relevar cámaras de seguridad de la zona.

El cuerpo de la niña fue trasladado al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se le practicará la autopsia para determinar con precisión la causa del deceso.

Por protocolo, se aplicó el Protocolo UFEM, establecido por la Procuración General, que indica que ante toda muerte violenta de una mujer o niña -incluso si en principio parece un suicidio o accidente- se debe presumir femicidio o homicidio doloso hasta que la investigación descarte razonadamente un delito.