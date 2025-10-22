Maxi Arce debutó con victoria para Argentina

El salteño Maxi Arce no para de sorprender y en esta oportunidad debutó con un gran triunfo representando a la Selección argentina en el Panamericano Absoluto de Pádel 2025, que se lleva a cabo en Santiago desde ayer y hasta el próximo 26 de octubre.

Cabe destacar que Arce, quien se encuentra haciendo dupla con "Nacho" Piotto, enfrentaron a la Selección de Estados Unidos, a la que derrotaron en dos sets, por 6-4 y 6-1 y consiguiendo el punto para nuestro país.

Pero lo curioso de este partido es que en el equipo de Norteamérica está Viny De Francesco, un jugador nacido en Estados Unidos, pero criado en Salta.

Y lo cierto es que Arce, quien fue convocado por la Asociación de Pádel Argentino, fue inclusive su profesor durante dos años , en donde Viny tomó sus primeras armas en el pádel.

El Panamericano Absoluto de Pádel 2025 reúne a selecciones de todo el continente americano, incluyendo a Argentina, Brasil, México, Paraguay, Estados Unidos, Venezuela y República Dominicana.

Y en la jornada inaugural del torneo, las que se lucieron también fueron las chicas de la Selección albiceleste, que se impusieron a su par de Venezuela y esperan rival para la jornada de hoy.