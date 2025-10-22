"Vamos por buen camino para llegar a un Nacional de Ligas filosos"

Los seleccionados juveniles de la Liga Salteña, categoría Sub 13 y categoría Sub 15, al eliminar a los representativos de la Liga Tucumana y Liga Jujeña, se clasificaron para disputar en representación de la región Norte, la ronda final del torneo nacional de Ligas en Salta, entre el 6 y 9 de noviembre próximo.

Tras la consagración de los juveniles salteños, el presidente de la Liga Salteña, Sergio Chibán realizó declaraciones por las performances de los chicos. "Muy contentos porque todos los triunfos traen alegrías y sobre todo saber que vamos por buen camino para llegar a un nacional filoso, el cual lo queremos ganar", manifestó. El directivo luego sostuvo que "tuvimos dos subcampeonatos, tres subcampeonatos, un campeonato y la verdad que nos encantaría poder volver a ganar un sub 13 o un sub 15, demostrando que los talentos también están acá en Salta y cuando trabajamos con orden, con dedicación, con tiempo, con profesionales de lujo. Tenemos un cuerpo técnico integrado por Alejandro Fresotti, Gustavo Módica y Eduardo Burruchaga".



También Chibán, manifestó: "O sea, además, está decirle la composición de un cuerpo técnico de lujo, que no todos tienen esa posibilidad. Nosotros acá en Salta venimos hace seis meses trabajando con ambas divisiones. Hemos podido conseguir triunfos importante entre Tucumán y Jujuy, que para nosotros si bien era más una prueba que un torneo en sí, porque nosotros por ser sede estamos clasificados, nos dejó tranquilos de saber que estamos bien encaminados, más allá del triunfo, el nivel de juego, de competencia y el talento que siempre tenemos acá en Salta, que ojalá los clubes el día de mañana lo puedan aprovechar".

El beneplácito del dirigentes salteño, apuntó: "Nosotros marcamos un camino, pero después el gran beneficiario de todo este trabajo deben ser los clubes. Así que muy contentos. Ustedes saben que esto forma parte de mi pasión". Pero, a la vez, consideró: "El tema de los chicos es un tema que me persigue hace mucho tiempo. Por ahí no llegamos a cristalizarlo, porque después cuando vuelven a los clubes, lamentablemente no hay una oportunidad para estos chicos. Y bueno, nunca es tarde para poder empezar y a valorar tanto los clubes, grandes como chicos".



Y dejó el siguiente mensaje: "Nosotros le vamos a devolver chicos preparados, con muy alta competencia. El regional también fue un tema que nos ayudó bastante. El mensaje es, señores presidentes de los clubes, aprovechen esta oportunidad de que le está dando el torneo regional, la misma Liga Salteña, que cuando salimos a competir provincialmente nos va generalmente muy bien. Eso significa que el talento queda el último empujón, que es a partir de que los chicos vuelven a sus clubes, que tengan la oportunidad que se merece".

Los estadios salteños para las finales

Los partidos por las finales del torneo nacional de Ligas, con los mejores exponentes, en categoría juveniles, que se jugarán en Salta, entre el 6 de 9 noviembre venidero, se jugarán en canchas de Cachorros, Gimnasia y Tiro, Central Norte, estadio Padre Ernesto Martearena y en el predio de la Liga Salteña de Fútbol.