Salta marcó el camino con grandes títulos argentinos y va por más

Una noche soñada para el boxeo salteño. Tres peleas profesionales de primer nivel y dos títulos argentinos para la tierra del héroe gaucho. Es que el viernes pasado el Delmi vivió una jornada a pleno con una verdadera "tormenta de puños", cuando Durval "El Bombardero Palacio" volvió a mostrar todo su poderío y se quedó con el título argentino vacante de los cruceros ante el bonaerense Bruno Hong, otro rival que no resistió tanta potencia del salteño.

Además, en la denominada "Camino a la Gloria III", organizada por la promotora Billions Promotions, la promesa oranense Josefina "la Medusa" Paz derrotó merecidamente a la marplatense Brenda "La Ruda" Lorenzo, a quien no solo le demostró mejor preparación técnica, sino que además resistió por momentos una andanada de duros golpes, que le permitieron quedarse con un triunfo inobjetable y mostrar que esta nueva promesa se preparará desde ahora por otro título argentino.

Pero lo cierto es que la gran pelea de la noche la protagonizó el salteño Nahuel "El Relámpago" Torres, que en una verdadera guerra logró quedarse con el título argentino de los superplumas ante el bonaerense Miguel Chilaver, un duro rival que demostró en cada round que estaba muy lejos de besar la lona de la arena del cuadrilátero del Delmi.

De esta manera, y con un público que no dejó de corearlo hasta el último round, este vendedor ambulante, empanadero y campeón de la humildad y el profesionalismo, demostró ante su gente que la gloria estaba muy por encima del título, porque ahora va por todo.

"Fue una final, una linda pelea, para eso venimos trabajando. La verdad es que me imaginaba una pelea tan dura", aseguró Torres a El Tribuno tras la pelea.

En ese sentido aclaró que "ahora no vamos a parar hasta el campeonato del mundo", aunque aclaró, que si bien no tiene fecha "primero el casamiento".

Cabe destacar que luego de conseguir el título argentino, el campeón salteño encaró su mejor desafío y le propuso a su novia, con quien comparte varios años juntos, nada menos que el casamiento. Y consiguió otro triunfo...

Noche completa

Y en las peleas amateurs las promesas dejaron todo sobre el ring. En la categoría +91 kg., Mario Núñez se quedó con el titulo amateur de Billions Promotions al derrotar a Maxi Cannuni, mientras que en el 69 kg. Abraham Parada se calzó el cinturón ante Ismael Girón, mientras que en los 75 kg. Ramiro "Martillo" Paz se alzó con el título ante Bruno "Tyson" Maizares.

Además Nicolás Rocabado le ganó a Facundo Rojas en los 64 kg; Joaquín Gutiérrez derrotó a David Gómez en los 69 kg. y Héctor Lesser le ganó a Marcos Barroso en los 64 kg.

Balance muy positivo

Y la que más festejó la obtención de las coronas argentinas fue la promotora Billons Promotions, que cosechó en una sola noche el premio de un esfuerzo que pocas lo logran.

En ese sentido, el promotor Cristian Zelaya y uno de los principales artífices, aseguró que "la verdad conseguir dos títulos fue una noche espectacular. Se dio la pelea que esperábamos con Durval y que buscábamos también con Nahuel".

"Durante la pelea de Torres me imaginaba que iba a poder salir para cualquiera, porque venía un round con Nahuel, después lo ganaba Chilaver, y así se mostraba muy ajustada", reconoció.

Con respecto a lo que se viene, Zelaya destacó que "el objetivo como promotora para Nahuel es seguir sumando títulos, seguir escalando el ranking, tanto a nivel mundial ahora".

"Estamos analizando justamente eso para el 5 de diciembre, buscarle un título internacional para Nahuel y así poder posicionarse en el ranking mundial para conquistar el ansiado título que siempre buscan todos los boxeadores profesionales, el título del mundo, pero bueno es que hay que ir paso a paso superando objetivos", resaltó.

"Con Durval, Nahuel y ahora con "La Medusa" Paz, vamos a buscar grandes peleas y seguir sumando título", concluyó.