UCASAL celebra el VII Encuentro Nacional de Graduados

Será una jornada cargada de emoción, inspiración y grandes momentos,pensada especialmente para profesionales egresados de UCASAL —de todas las carreras y modalidades— que deseen reencontrarse con su universidad, sus amigos y los recuerdos que marcaron su etapa universitaria.”

El encuentro ofrecerá una agenda variada con disertaciones, reconocimientos, actividades de networking, espectáculos, cóctel, sorteos ¡y mucho más!

Entre las propuestas más destacadas se encuentra la conferencia de liderazgo personal a cargo del médico Wenceslao “Wenchy” Moreno, un profesional que inspira con su testimonio de vida, transmitiendo un poderoso mensaje de inclusión, superación y fe. Su historia de superación, inclusión y fe invita a reflexionar sobre el valor de la resiliencia y la fuerza interior para alcanzar los grandes objetivos.

Durante el evento también se realizará la entrega de distinciones a quienes cumplen 25 y 50 años de egresados, y se reconocerá a los “Graduados que Transforman”, una distinción otorgada a tres profesionales de UCASAL que se destacan por sus logros y su impacto positivo en la sociedad. Estos reconocimientos reflejan el compromiso de la Universidad con la excelencia, la investigación, la extensión y la transformación social.

Además, los participantes podrán recorrer los espacios emblemáticos del Campus UCASAL que marcaron su vida universitaria: las aulas, la nueva biblioteca, los coworkings, el Museo Pajcha, el hospital de pequeños animales, y muchos otros lugares que hoy reflejan el crecimiento y la innovación de la institución.

Será una oportunidad para celebrar los lazos que nos unen, revivir los mejores momentos y reconocer todo lo que juntos hicimos posible.

Tras las disertaciones y reconocimientos, los asistentes disfrutarán de un cóctel con degustaciones, acompañados de música en vivo, sorteos y premios cortesía de empresas auspiciantes.

El encuentro, además de celebrar el vínculo con los egresados, tendrá un fin solidario, ya que todo lo recaudado será destinado al Fondo de Becas UCASAL.

Las inscripciones continúan abiertas, y pueden realizarse completando el formulario disponible en los canales oficiales. El pago se efectúa únicamente con tarjeta de crédito o débito.a través de nuestra página:

www.ucasal.edu.ar/general/graduado-encuentro-nacional-de-graduados