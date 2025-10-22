Metán: detuvieron e imputaron al conductor de una camioneta por homicidio y lesiones culposas

El fiscal penal 1, Sergio Castellanos, dispuso la detención e imputó por homicidio y lesiones culposas en accidente de tránsito a un hombre oriundo de Santa Fe, quien conducía una camioneta que impactó con una moto en la ruta nacional 9/34, a la altura de Metán Viejo, y como consecuencia falleció una niña de 11 años de Metán y su hermana de 17 resultó con lesiones.

El conductor de la camioneta, que remolcaba implementos agrícolas, fue identificado por la Policía como Juan Carlos Ratti, de 69 años. El imputado se abstuvo de declarar y permanece con prisión domiciliaria en una localidad del sur provincial, donde fijó domicilio.

En el hecho, ocurrido el domingo pasado, que enlutó y conmocionó a los vecinos de San José de Metán una niña de 11 años falleció en el hospital Del Carmen luego de sufrir graves lesiones en el accidente sucedido en la ruta nacional 9/34, en Metán Viejo, a la altura de un cementerio parque privado.

La menor iba con su hermana de 17 años que manejaba una moto y circulaban de norte a sur cuando se produjo el choque con la camioneta que transitaba en el mismo sentido. Las hermanitas justamente se dirigían a ese cementerio cuando se produjo la tragedia.

Luego del accidente las jovencitas fueron trasladadas al hospital Del Carmen, donde fueron asistidas. “Estábamos tratando de pedir de manera urgente el helicóptero sanitario, pero lamentablemente mi nena falleció en el hospital por las graves lesiones que sufrió y su hermana también está muy golpeada”, dijo Sebastián Huerta, quien es el padre de la niña fallecida.

Según pudo saberse el fiscal Castellanos ahora aguarda los resultados de las pericias del fatal accidente que se produjo alrededor de las 14.30 del domingo pasado.

En el Día de la Madre

El fatal accidente ocurrió en el Día de la Madre y enlutó a la comunidad de San José de Metán. La mamá de Narela Huerta, de 11 años, alumna de la escuela Belgrano de esa localidad, Alicia Villafañe, agradeció al personal del hospital Del Carmen por la atención que recibieron sus hijas y el acompañamiento y las condolencias de los vecinos de la localidad del sur provincial.

Estuvo involucrado en otro accidente fatal

El Tribuno confirmó que el conductor de la camioneta, Juan Carlos Ratti, que permanece con prisión domiciliaria por el siniestro ocurrido en Metán Viejo el domingo pasado, estuvo involucrado en otro accidente fatal sucedido el 12 de julio de 2020, en el kilómetro 648 de la ruta nacional 16, cerca de El Tunal, en el departamento de Anta, donde cuatro mujeres perdieron la vida.

“El conductor de una de las camionetas intervinientes en el hecho ocurrido el 12 de julio en el kilómetro 648 de la ruta nacional 16, donde cuatro mujeres perdieron la vida, fue detenido y acusado del hecho. Una maniobra imprudente habría causado el siniestro”, publicó oficialmente en ese año el Ministerio Público Fiscal de Salta.



La auxiliar fiscal penal de Joaquín V. González, Yonny Zigarán, dispuso en ese momento imputar a Juan Carlos Ratti, como autor de los delitos de homicidio culposo múltiple en accidente de tránsito, agravado por el fallecimiento de cuatro personas y por la conducción imprudente y antirreglamentaria en perjuicio de cuatro mujeres de 75, 57, 51 y 11 años de edad en concurso real con el delito de lesiones graves en accidente de tránsito por la conducción imprudente y antirreglamentaria en perjuicio un hombre de 56 años.

El siniestro ocurrió el 12 de julio de 2020 al mediodía sobre ruta nacional 16 a la altura del kilómetro 648 e intervinieron dos camionetas y un colectivo y, como resultado fallecieron calcinadas tres mujeres adultas y una menor. “Las dos camionetas circulaban en el mismo sentido y según se pudo conocer durante la investigación, la conducida por el contratista rural Ratti, intentó sobrepasar a la de menor porte, y al ver que en sentido contrario venía el colectivo, realizó una maniobra imprudente para regresar a su carril e impactó en la parte de atrás al vehículo donde viajaban las cuatro mujeres y provocó que éstas chocaran en forma frontal con el bus.

Como resultado del siniestro, fallecieron calcinadas las cuatro mujeres que circulaban en una de las camionetas y los conductores de los otros dos vehículos resultaron heridos, por lo que fueron trasladados para su asistencia”, detalló el Ministerio Público Fiscal de Salta, luego de la tragedia.