Aguaray: Nueva infraestructura para la Técnica

Alumnos y docentes de la Escuela de Educación Técnica 3.120 de Aguaray cuentan con el espacio cerrado que solicitaban para el mejor desarrollo de las actividades escolares y recreativas que suelen organizar. En el edificio se instaló un tinglado a través de un convenio que la Secretaría de Obras Públicas firmó con la Municipalidad de esa localidad para la ejecución de la obra.

La construcción del tinglado de usos múltiples fue pedida por el municipio y oportunamente solicitada por el Ministerio de Educación, teniendo en cuenta el rol educativo y social que la escuela con más de 60 años de trayectoria cumple en la zona. El edificio está ubicado en calle Los Cedros del municipio norteño.

El secretario de Obras Públicas, Hugo de la Fuente, indicó la importancia del proyecto para la comunidad educativa ya que la escuela no cuenta con un espacio cubierto para sus actividades. "La educación es uno de los pilares de gestión del gobernador Gustavo Sáenz. Las obras en el área se ejecutan de manera federal", indicó el funcionario al destacar que la inversión es con recursos provinciales.

En la inauguración de la obra, el intendente Guillermo Allemand indicó que la obra que ya disfruta la comunidad educativa, requirió la inversión de un presupuesto de $187.174. 194,92.