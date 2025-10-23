El Galpón: Se cumplió el sueño del techo propio para veinte familias

En barrio El Portal de la localidad de El Galpón se celebró la entrega de 20 viviendas, finalizadas por el Gobierno Provincial, junto a la Municipalidad local por medio del Programa de Integración Sociocomunitaria del Instituto Provincial de la Vivienda.

El acto de entrega de llaves y carpetas técnicas estuvo encabezado por el vicegobernador Antonio Marocco, quien resaltó la decisión política del gobernador Gustavo Sáenz de finalizar con recursos propios esta obra que había sido paralizada por el Gobierno Nacional.

También estuvieron presentes en la entrega la titular del IPV, Laura Caballero y el jefe comunal, Federico Sacca. Cabe destacar que la obra promovió el trabajo local y generó decenas de puestos de trabajo formales.

En su discurso, Caballero mencionó que: "cuando estamos pasando un momento muy difícil como país, poder estar aquí entregando viviendas demuestra el compromiso del Gobierno provincial. Quiero transmitirles que como política de Estado provincial vamos a seguir ejecutando viviendas, porque sabemos lo que es llegar a tener un techo digno".

En tanto, el intendente Sacca destacó el esfuerzo del Gobierno para garantizar los recursos necesarios que permitieron la finalización de la obra. "Cuando la Nación dijo que no había plata para finalizar las viviendas, el gobernador afirmó que la iba a financiar la provincia para que cada familia con la cual nos comprometimos tenga su techo propio, y hoy es una realidad digna de agradecer y valorar", agregó.

De las 20 viviendas, dieciseis se encuentran en una misma manzana y las cuatro restantes en terrenos cercanos. Cada una de las casas cuenta con dos dormitorios, estar-comedor, cocina y baño completo, además de instalaciones y terminaciones pensadas para mejorar la experiencia del usuario y la habitabilidad. Poseen conexión a gas envasado y termotanques eléctricos. Una de ellas está adaptada para personas con movilidad reducida.

Además, participaron del acto: los senadores provinciales Daniel Dauría y Gustavo Carrizo, junto a los diputados provinciales Gustavo Dantur, Nancy Jaime y Sebastián Otero.