Familias de Cerrillos recibieron las escrituras

El acto fue encabezado por el intendente Enrique Borelli junto a Silvina Avilés, titular de la Secretaría de Tierras y Bienes del Estado, y contó con la participación de vecinos de los barrios Congreso Nacional, Las Tunas, Juan Pablo II y Los Álamos. Con esta nueva entrega, el municipio de Cerrillos alcanza un total de 240 títulos de propiedad otorgados en los dos primeros años de gestión del intendente Borelli.

"Junto al Gobierno de la Provincia y el área de regularización dominial logramos un arduo trabajo y hoy vemos los resultados: 240 escrituras entregadas en dos años. Esperamos llegar a las 300 antes de fin de año", dijo Borelli.

El jefe comunal subrayó además el valor simbólico y social de esta entrega: "Este es un acto de justicia para los vecinos que adquirieron su terreno y que con esfuerzo lograron pagarlo. Ahora saben que es suyo, de sus hijos, y que nadie podrá quitárselos".

Entre los beneficiarios se destacó el caso Monona Morales, una vecina que esperó más de 40 años para acceder a su título de propiedad: "Estoy emocionadisima, después de tanto tiempo de espera llegó la escritura. Gracias a las autoridades por esta gestión, porque ahora sé que mis hijos tienen un hogar", expresó.

En el acto de entrega también participaron la diputada nacional Pamela Calletti, el senador Gonzalo Caro, el diputado Carlos Jorge, funcionarios municipales, trabajadores del área de Tierras y Bienes del Estado y familias beneficiadas.

Camión atmosférico

A pesar del complejo contexto económico que atraviesan el país y la provincia de Salta, el municipio de Cerrillos avanza en la adquisición de un nuevo vehículo destinado a mejorar la prestación de servicios para los vecinos.

El intendente Enrique Borelli encabezó la apertura de sobres de la licitación pública para la compra de un camión equipado con un tanque atmosférico, destinado a reforzar las tareas de saneamiento. En el acto se presentaron cinco ofertas, con un promedio de inversión superior a los 200 millones de pesos que serán afrontados por el municipio con asistencia financiera del Gobierno de la Provincia.

Borelli destacó que esta adquisición forma parte del plan de modernización del parque automotor municipal impulsado desde el inicio de su gestión. En estos dos años, la comuna incorporó dos camiones recolectores, una retropala excavadora, motocicletas para inspectores de tránsito y tres vehículos fotones para distintas áreas de servicios públicos. "Este año tuvimos una fuerte caída en la generación de ingresos tributarios y en la coparticipación, lo que redujo la inversión en equipamiento y obras. Sin embargo, con el acompañamiento de la Provincia podremos concretar esta nueva compra", explicó el jefe comunal.

En una primera etapa, el nuevo camión atmosférico brindará servicio a los vecinos de la zona de ruta 26, donde viven más de 17 mil personas distribuidas en 30 barrios, de los cuales solo dos cuentan con red cloacal.