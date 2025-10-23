Caminata y banderazo libertario en el monumento

Luego de una recorrida por el centro de la ciudad realizada por candidatos, dirigentes, militantes, a la que paulatinamente se unieron numerosos simpatizantes, los libertarios se dieron cita en las escalinatas del monumento a Güemes. En una convocatoria que surgió a iniciativas de todo el equipo de trabajo, al llegar a la explanada se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino. Posteriormente se hizo un minuto de silencio y pedido de justicia por la muerte del excomisario Vicente Cordeyro, quien fue encontrado sin vida en el cerro Elefante de San Lorenzo, el pasado 11 de octubre.

Los candidatos de la Libertad Avanza realizaron diversas recorridas por todo el interior de la provincia.

Luego, en un colorido marco violeta los candidatos pronunciaron unas breves palabras dirigidas a los militantes y simpatizantes presentes. Posteriormente se desplegó la gigantesca bandera de La Libertad Avanza con los característicos símbolos libertarios, el León y el Águila Libertaria.

Discurso

Durante su alocución, la candidata a senadora nacional Emilia Orozco, destacó el equipo humano de La Libertad Avanza y el compromiso asumido en esta campaña; la dedicación y el tiempo para apoyar y dar fuerzas desde el norte argentino al presidente de la Nación, Javier Milei.

Finalizadas las palabras de los candidatos, se oyó el grito "Viva la libertad carajo", "Viva Argentina", "Viva Salta!!" A lo que un ensordecedor unísono respondió: VIVA!!!