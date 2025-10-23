Copa Sudamericana: El micro de Lanús fue atacado por hinchas de la Universidad de Chile

El plantel de Lanús sufrió una agresión en Santiago cuando su micro fue apedreado por simpatizantes de la Universidad de Chile, pese a la sanción que impedía la presencia de público en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana.

El episodio encendió la tensión antes del partido y volvió a exponer los problemas de seguridad en el fútbol sudamericano.

El hecho ocurrió mientras el equipo argentino se dirigía al estadio para disputar el primer encuentro de la serie.

A pocas cuadras del acceso, el micro recibió piedrazos y botellazos que provocaron daños en los vidrios y generaron momentos de miedo entre los jugadores y el cuerpo técnico.

Los efectivos policiales intervinieron para dispersar a los agresores, aunque no se registraron heridos.

Eduardo Salvio expresó su enojo en redes sociales con un mensaje directo que reflejó el malestar del plantel: “Así nos reciben los hinchas locales. No cambiamos más, no mejoramos más. Lamentable”, escribió el ex Boca, acompañando sus palabras con una imagen del micro dañado. Luego agregó: “Hasta que no maten a un jugador, ¿no van a cambiar?”.

Otros futbolistas del conjunto granate, como Walter Bou, replicaron la publicación de Salvio y sumaron su repudio. Dentro del grupo hubo bronca por la falta de garantías y preocupación por el desarrollo de la serie, que se disputa sin público tras la sanción que la Conmebol impuso a la Universidad de Chile por incidentes anteriores.

El club argentino aguardó la autorización para ingresar al estadio bajo un fuerte operativo de seguridad y con supervisión de delegados del torneo. Desde Lanús consideraron que la agresión marcó un antecedente grave y reclamaron medidas ejemplares para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse en el continente.