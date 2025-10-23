Prohibieron una icónica golosina en toda Argentina: los motivos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país, incluidas las plataformas de venta online, de una tradicional golosina conocida por generaciones.

Se trata de la “Golosina a base de oblea y azúcar marca Gallinita Orly”, un producto muy popular entre chicos y adultos, que fue retirado del mercado por no cumplir con la normativa vigente. La medida se estableció a través de la Disposición 7834/25 del organismo.

Según detalló la ANMAT, una consulta realizada al Instituto Nacional de Alimentos (INAL) permitió comprobar que los números de registro RNE N° 04003785 y RNPA N° 04030478 que figuran en el envase no existen en los registros oficiales. Por lo tanto, el producto se considera falsamente rotulado y, en consecuencia, ilegal.

La disposición también alcanza a todos los productos que exhiban en sus etiquetas esos números de registro, independientemente del lote o la fecha de vencimiento.

Desde el organismo nacional recomendaron a la población no consumir la golosina y, en caso de haberla adquirido, evitar su uso y realizar la denuncia correspondiente ante la autoridad sanitaria local.

De esta manera, la clásica “Gallinita Orly” deja de estar disponible en góndolas y tiendas virtuales, tras confirmarse que se trataba de un alimento sin respaldo sanitario ni trazabilidad oficial.