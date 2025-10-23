PUBLICIDAD

Policiales

La llevó a un descampado en Metán, la violó y trató de ahorcarla con su ropa interior: quedó con prisión preventiva

Sucedió el pasado domingo, cuando una mujer fue encontrada con lesiones en la vía pública y debió ser trasladada a la ciudad de Salta para su asistencia. Fue abusada sexualmente y tras golpearla, su agresor intentó ahorcarla. 
Jueves, 23 de octubre de 2025 21:33
Detenido. El hombre de 41 años acusado.
El fiscal penal 2 de Metán, Gonzal Gómez Amado, imputó de forma provisional a un hombre de 41 años como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar un grave daño a la salud física o mental de la víctima, en concurso real; con el delito de tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido en contra de una mujer mediante violencia de género.

Durante la audiencia de imputación, el acusado fue asistido por defensa oficial y se abstuvo de declarar. Desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, que permanezca detenido, mientras se encuentran en cumplimiento todas las medidas pertinentes para tratar de esclarecer lo sucedido.

El fiscal Gómez Amado encabeza la investigación para establecer las circunstancias en las que una mujer de 54 años habría sido conducida hacia una zona descampada de esa ciudad y abusada sexualmente por un hombre, quien le propinó golpes en todo el cuerpo y usando una prenda íntima, intentó ahorcarla, para luego huir.

Personal del Servicio Penitenciario de esa ciudad encontró a la mujer y solicitó asistencia. Fue atendida en el hospital local y dada la gravedad de su estado, fue trasladada a la ciudad de Salta para su atención.

Personal policial luego del relevamiento de testigos, de cámaras de seguridad y análisis de telefonía, logró individualizar al sospechoso y procedió a su detención y al secuestro de elementos de interés para la causa en trámite.

