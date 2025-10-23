Choque fatal en Campana: cinco muertos

Un camión se cruzó de carril en la ruta 9, aplastó un auto que se incendió, y provocó la muerte de cinco personas esta tarde en el partido bonaerense de Campana, a la altura del kilómetro 73, mano a la Ciudad de Buenos Aires.

Según relató el medio TN, uno de los camiones conducía hacía Rosario cuando perdió el control y se cruzó de carril, lo que hizo que impacte de lleno contra otro medio de transporte similar que se acercaba hacia la Capital Federal.

En línea, se conoció que los bomberos tuvieron complicaciones para llegar al lugar por causa del colapso del tránsito y con un lejano acceso al peaje que se encontraba a varios kilómetros de distancia respecto al siniestro.

El incendio no tardó en tomar densidad al igual que la columna de humo negro que envolvió a los transportes implicados, complicó la visibilidad en la zona y dejó, actualmente, una demora de cinco kilómetros ya que además, se debió abrir paso a los camiones hidrantes y ambulancias.

Así fue el choque fatal en Panamericana

Las imágenes del trágico choque que ocurrió sobre la Panamericana causado por un camión que arrastró a un auto y luego se prendió fuego, se dieron a conocer esta tarde por parte del municipio de Campana, donde ocurrió el fatal desenlace.

El vehículo de mayor porte perdió el control y se cruzó de carril, mientras que el de menor tamaño quedó aplastado, en la ruta 9, a la altura del kilómetro 73, mano a la Ciudad de Buenos Aires. Aún se desconoce el motivo por el que el primer rodado perdió el eje.

El camión conducía hacia Rosario y terminó por impactar de lleno. El clip difundido muestra en velocidad, la forma en que los bomberos debieron abrirse camino en medio del tránsito que se encontraba detenido, así como ocurrió con los coches hidrantes.

El incendio no tardó en tomar densidad al igual que la columna de humo negro que envolvió a los transportes implicados, complicó la visibilidad en la zona y dejó, actualmente, una demora de cinco kilómetros.