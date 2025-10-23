PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
19°
24 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Elecciones
Panamericano de pádel
Torneo Regional Amateur
tráfico de fentanilo
Ruta 51
Elecciones legislativas Salta
elecciones de octubre
Grupo Ecipsa
Elecciones
Panamericano de pádel
Torneo Regional Amateur
tráfico de fentanilo
Ruta 51
Elecciones legislativas Salta
elecciones de octubre
Grupo Ecipsa

DÓLAR OFICIAL

$1505.00

DÓLAR BLUE

$1525.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Se viene el tradicional concurso de pesca "Tío López" en el Cabra Corral

La 22ª edición provincial y 9ª nacional será el 8 de noviembre en el puente carretero.
Viernes, 24 de octubre de 2025 01:37
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El próximo 8 de noviembre se llevará a cabo en el puente carretero del dique Cabra Corral el 22º Concurso Provincial y 9º Concurso Nacional del Pejerrey denominado "Tío López II - 2025", que repartirá más de 6.000.000 millones de pesos en premios.
La cita, organizada por el Club de Caza y Pesca Villa Cristina, será a partir de las 21 horas y estará destinada a pescadores de las categorías mayores, veteranos (+55 años), mujeres y juveniles (-17 años).
Cabe destacar que estará en juego la Copa Challenger, en donde habrá premios en efectivo, premio a la mayor pieza, como así también se entregarán placas recordatorias y se sortearán artículos de pesca entre los concursantes.
La inscripción tendrá un costo de $ 40.000 para mayores; $ 35.000 para mujeres y veteranos y de$ 25.000 para juveniles, que se pueden abonar en 2 cuotas.
El tradicional torneo de pesca nace en 2023 por iniciativa de Miguel Demetrio López, conocido como "Tío López", quien además de ser un amante de la disciplina, supo defender y resaltar la labor deportiva y social que realiza el club de pesca Villa Cristina, entidad que participa en numerosos concursos nacionales e internacionales.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD