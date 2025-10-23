Gustavo Sáenz, en el cierre de campaña de las elecciones legislativas Salta 2025: “Hay un gigante dormido que ha empezado a despertar"

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, encabezó en el monumento al General Martín Miguel de Güemes el acto de cierre de campaña de “Primero los Salteños”. Junto a los candidatos del espacio político salteño, legisladores, dirigentes provinciales y simpatizantes que participaron del encuentro, el mandatario llamó a “cambiar la historia” y convocó a votar por un proyecto “hecho por y para los salteños”.

Durante su discurso, Sáenz destacó el simbolismo de realizar el acto “a los pies del General Güemes” y subrayó el orgullo de portar el poncho salteño “como emblema de libertad y soberanía”. El gobernador criticó a los espacios nacionales que “creen que la Argentina empieza y termina en Buenos Aires” y aseguró que “hay un gigante dormido que ha empezado a despertar”.

"Nuestro General decía que la madre de la vida es la victoria y para que las cosas no sean iguales hay que cambiarlas. Este domingo tenemos un gran desafío, cambiar la historia de todos los salteños", resaltó.

Sáenz aseguró que por primera vez en la historia "decidimos plantar banderas y decirles, aquellos que piensan que la Argentina empieza y termina en Buenos Aires, que hay una Argentina que duele, que hay una Argentina que espera y que hay un gigante dormido que ha empezado a despertar y le decimos "acá estamos".

"¡Aquí están! Estos son las personas que nos van a representar y garantizar que no van a ir a levantar la mano por conveniencias políticas. Por eso, si los salteños quieren que las cosas cambien, no voten a los mismos de siempre. Son los mismos de siempre: los que están, los que siguen estando y los que nunca estuvieron".

El mandatario provincial pidió a los votantes “no elegir a los mismos de siempre” y sostuvo que su espacio “no necesita la bendición de ningún dirigente nacional”. También remarcó la necesidad de generar oportunidades para jóvenes, jubilados y personas con discapacidad, al tiempo que instó a “llenar las urnas de esperanza y del poncho salteño” en los próximos comicios.

"No se olviden que este Gobierno nacional, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior, les ha cambiado la vida a nadie. Los salteños siguen viviendo igual, siguen sufriendo las mismas injusticias, las mismas necesidades, las mismas asimetrías, la misma falta de oportunidades. Por eso, el desafío de este domingo, queridos salteños, es empezar a cambiar la historia. Les pido que nos acompañen aquellos que están indecisos y todavía no decidieron porque están hartos, cansados, y tienen toda la razón. confíen que en este espacio que piensen los salteños que pelea por los salteños que protege a los salteños que lucha por los salteños quiero pedirles por que el domingo llenen las urnas de votos con el poncho salteño", finalizó el Sáenz.