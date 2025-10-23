PUBLICIDAD

golosinas
Metán
Choque en Campana
Elecciones 2025
Narcotráfico
Elecciones 2025
Lowrdez Fernández
Pensión por invalidez
Copa Argentina
4G
Policiales

Lo atraparon en Aguas Blancas con 57 kilos de cocaína ocultos en el techo de un vehículo

El hallazgo se produjo durante un control aduanero en la frontera con Bolivia. El conductor, un ciudadano argentino que regresaba de Bermejo, quedó detenido tras el operativo en el que intervino un can detector de narcóticos.
Jueves, 23 de octubre de 2025 22:14
Un importante operativo de control desarrollado en el Área de Control Integrado Aguas Blancas–Bermejo permitió el secuestro de más de 56 kilos de cocaína ocultos en el techo de un vehículo que ingresaba al país desde Bolivia.

El procedimiento tuvo lugar el 22 de octubre de 2025, alrededor de las 6:30 de la mañana, cuando personal de la Aduana de Orán realizaba controles rutinarios sobre un automóvil Renault Kangoo conducido por un ciudadano argentino que retornaba desde la localidad boliviana de Bermejo.

 

Durante la inspección, los agentes notaron inconsistencias en el equipaje y el comportamiento del conductor, lo que despertó sospechas. Por esa razón, se decidió someter el vehículo a una revisión mediante el Camión Scanner, que detectó imágenes sospechosas en el techo del rodado.

Reacción positiva del can "Helen"

Más tarde, a las 8:36, se solicitó la intervención del Binomio K-9, con el can “Helen”, que marcó una reacción positiva ante la posible presencia de estupefacientes.

En presencia de testigos, los agentes realizaron una incisión en el techo y extrajeron una muestra de una sustancia blanca que, al ser sometida a la prueba de campo Narcotest “Cocaína”, arrojó resultado positivo.

Por orden de la Fiscalía Federal de Orán, se procedió a extraer la totalidad de los paquetes ocultos, contabilizándose 54 envoltorios rectangulares con un peso total de 56,830 kilogramos.

El conductor del vehículo fue detenido y quedó a disposición del Juzgado de Garantías de turno, mientras continúa la investigación para determinar el origen y destino de la droga.
 

Temas de la nota

