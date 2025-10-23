PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
22°
24 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

golosinas
Metán
Choque en Campana
Elecciones 2025
Narcotráfico
Elecciones 2025
Lowrdez Fernández
Pensión por invalidez
Copa Argentina
4G
golosinas
Metán
Choque en Campana
Elecciones 2025
Narcotráfico
Elecciones 2025
Lowrdez Fernández
Pensión por invalidez
Copa Argentina
4G

DÓLAR OFICIAL

$1505.00

DÓLAR BLUE

$1525.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

VIDEO. Argentinos Juniors venció a Belgrano 2 a 1 y es finalista de la Copa Argentina

El pirata ganaba con un tanto de Zelarayán, pero el bicho dio vuelta el resultado con goles de Hernán López y Tomás Molina, y ahora espera por le ganador de River-Independiente Rivadavia, que juegan este viernes.
Jueves, 23 de octubre de 2025 23:04
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Argentinos Juniors venció este jueves por 2-1 a Belgrano de Córdoba en una de las semifinales de la Copa Argentina 2025, llevado a cabo en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, y jugará la final frente al vencedor de River e Independiente Rivadavia.

Los goles para el bicho los convirtieron Hernán López Muñóz, a los 14 minutos, y Tomás Molina de penal, a los 38’, ambos en el segundo tiempo, mientras que Lucas Zelarayán había adelantado al pirata a los 36’ de la primera mitad.

Con este resultado, el conjunto de La Paternal espera por el ganador de River e Independiente Rivadavia, que se enfrentarán este viernes desde las 22.10, en Córdoba. 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD