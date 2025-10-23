VIDEO. Argentinos Juniors venció a Belgrano 2 a 1 y es finalista de la Copa Argentina

Argentinos Juniors venció este jueves por 2-1 a Belgrano de Córdoba en una de las semifinales de la Copa Argentina 2025, llevado a cabo en el estadio Gigante de Arroyito, en Rosario, y jugará la final frente al vencedor de River e Independiente Rivadavia.

Los goles para el bicho los convirtieron Hernán López Muñóz, a los 14 minutos, y Tomás Molina de penal, a los 38’, ambos en el segundo tiempo, mientras que Lucas Zelarayán había adelantado al pirata a los 36’ de la primera mitad.

Con este resultado, el conjunto de La Paternal espera por el ganador de River e Independiente Rivadavia, que se enfrentarán este viernes desde las 22.10, en Córdoba.