Falla en una antena afecta el servicio 4G en la zona oeste de Salta

Vecinos de San Lorenzo y sectores aledaños reportaron problemas en la conexión de datos móviles desde hace varios días. La empresa trabaja para brindar una solución definitiva en los próximos días.

Una falla técnica en la antena ubicada en la zona de La Almudena, al oeste de la ciudad de Salta, afecta desde hace varios días el servicio de telefonía y conexión 4G, según reportaron usuarios de la zona

El inconveniente repercute principalmente en barrios de la zona oeste capitalina y en el área de San Lorenzo, donde numerosos usuarios manifestaron dificultades para acceder a Internet móvil y para realizar llamadas o utilizar aplicaciones de mensajería.

De acuerdo con lo informado, los equipos técnicos ya detectaron la falla en la antena y se encuentran realizando las reparaciones necesarias para restablecer el servicio. Se espera que la solución definitiva llegue en los próximos días, aunque por el momento las interrupciones persisten en algunos sectores.

Desde la empresa se aclaró que la red de WiFi en San Lorenzo no se encuentra afectada, por lo que las conexiones domiciliarias funcionan con normalidad. El problema se limita al servicio 4G móvil, lo que impacta sobre todo en quienes transitan o trabajan en la zona.

El desperfecto en la antena de La Almudena deja sin señal a buena parte de los vecinos que se desplazan por avenidas de acceso a San Lorenzo, la Circunvalación Oeste y zonas de barrios privados y urbanizaciones recientes.

En redes sociales, usuarios manifestaron su preocupación por la falta de comunicación en una zona que concentra cada vez más residentes y circulación vehicular.

La empresa de telecomunicaciones no precisó la fecha exacta en la que finalizarán los trabajos, pero estiman que la reparación podría completarse en los próximos días, una vez reemplazados los equipos dañados.

Hasta entonces, el servicio móvil en el oeste capitalino continuará con funcionamiento irregular, especialmente en los puntos más alejados del casco urbano.