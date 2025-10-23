PUBLICIDAD

Municipios

Cerrillos: presentaron un proyecto para reforzar acciones de prevención del suicidio

La iniciativa del concejal Ramiro Vallejo busca abordar una de las problemáticas más sensibles de la actualidad: la salud mental en los jóvenes.

Daniel Diaz
Jueves, 23 de octubre de 2025 07:00
El concejal Ramiro Vallejo presentó en el Concejo Deliberante de Cerrillos una iniciativa que busca abordar una de las problemáticas más sensibles de la actualidad: la salud mental en los jóvenes. El proyecto propone crear espacios seguros donde puedan ser escuchados, acompañados y recibir herramientas de contención emocional.

Vallejo destacó que “cada año, demasiados jóvenes atraviesan momentos de oscuridad y soledad, y ninguno debería sentirse solo”. En ese sentido, explicó que la propuesta apunta a la prevención del suicidio y a la promoción de la salud mental a través de actividades abiertas, programas educativos y la creación de redes de apoyo que brinden recursos a quienes atraviesan situaciones difíciles.

El edil subrayó la necesidad de trabajar en una legislación que contemple esta problemática, con el objetivo de generar un entorno más seguro para la juventud. “Es urgente ponernos a trabajar en este sentido. Hay factores como el bullying, las adicciones y otros condicionantes que pueden inducir al suicidio, y es fundamental prevenirlos”, señaló.

Aunque aún no trascendieron los detalles del proyecto ni la forma en que será instrumentado, desde distintos sectores consideran que la iniciativa constituye un paso importante para visibilizar y abordar un tema que preocupa tanto a nivel provincial como nacional.

Temas de la nota

