Tartagal: la primera tormenta del verano provocó graves daños y cortes de luz

Una intensa tormenta, acompañada de fuertes ráfagas de viento, marcó en el norte de la provincia el inicio de la temporada estival y causó múltiples daños. Voladuras de techos, árboles caídos, viviendas inundadas y el corte del suministro eléctrico desde la medianoche del miércoles impidieron el descanso de los vecinos, algunos de los cuales sufrieron las consecuencias más graves: árboles que cayeron sobre viviendas o vehículos y techos arrancados por el viento. Ni los barrios ni el ejido céntrico se salvaron de las fuertísimas ráfagas que, junto con la lluvia, provocaron serios destrozos.

“Nadie durmió”, contaron algunos vecinos, expectantes por lo que pudiera suceder. A las 23, cables y postes caídos sobre las veredas en medio de la correntada fueron una de las imágenes más repetidas en distintos puntos de la ciudad.

Durante toda la noche, personal del municipio de Tartagal, del Sistema de Emergencias 911 y de la Dirección de Defensa Civil trabajó sin interrupción una vez que las ráfagas disminuyeron. Hasta la mañana de hoy, varios barrios permanecían sin servicio eléctrico.

Afortunadamente, no se registraron heridos ni lesionados, aunque los daños materiales fueron considerables tras la tormenta que azotó el norte de la provincia, marcando así el inicio de la temporada de mayor calor.

Una situación similar se vivió en General Enrique Mosconi, a pocos kilómetros de Tartagal, donde también se reportaron caídas de árboles y cortes de energía.

Con el amanecer, los vecinos comenzaron lentamente las tareas de limpieza y reparación, en medio del recuerdo de una noche que nadie olvidará.