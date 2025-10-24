PUBLICIDAD

24 de Octubre, Salta, Centro, Argentina
Salta

PTP y FG llaman a votar por el "Oso" Leavy: "Nunca traicionó"

Ambos espacios destacaron al senador salteño como una voz de coherencia.
Viernes, 24 de octubre de 2025 01:37
Sergio Leavy, actual senador nacional y candidato por el Partido de la Victoria.
Los partidos del Trabajo y del Pueblo (PTP) y Frente Grande (FG) emitieron un comunicado conjunto en el que llaman a su militancia y a la ciudadanía a votar por Sergio "Oso" Leavy el domingo, bajo la consigna "Defiende a Salta y a la Patria, no traiciona y enfrenta a Milei".

"El Oso nunca traicionó, ni fue cómplice del ajuste y la entrega", afirmaron las conducciones de ambos partidos, encabezadas por Lía Verónica Caliva y Elia Fernández, presidentas del PTP y FG, respectivamente, junto a Alberto Rex González y Diego Saravia, vicepresidentes de cada espacio.

En el texto, los dirigentes definieron a Leavy como "un compañero fundamental del campo nacional y popular salteño" y "una voz clave contra Milei", que se hizo escuchar en el Senado "para defender los intereses de la Patria y del Pueblo".

Los partidos recordaron que el senador "se mantuvo firme cuando enfrentamos y derrotamos a Macri, y lo hace ahora cuando Milei y sus cómplices entregan el país y nuestros derechos". En esa línea, convocaron a "redoblar esfuerzos" para frenar en las urnas y en las calles "la destrucción de lo que generaciones enteras construyeron con esfuerzo, trabajo, lucha y amor a la Patria".

El comunicado expresa que los espacios políticos "depositan su confianza" en Sergio Leavy para "defender nuestra bandera nacional, nuestros derechos y el futuro de la Nación y provincias".

Asimismo, remarcan su compromiso con "la Justicia Social, la Memoria, los Derechos Laborales, las Jubilaciones y Pensiones, las Juventudes que no resignan sus sueños, las Comunidades Originarias, las Mujeres y Diversidades, y las Infancias".

Finalmente, el texto concluye con una apelación directa: "Votar por Leavy es votar por nuestras luchas, por nuestra historia, por Cristina libre, por una Salta inclusiva y por el sueño de una Patria Grande, Justa, Libre y Soberana".

 

