Rosario de Lerma: Acusan a directora de quedarse con el dinero del comedor escolar

Un clima de fuerte tensión se vive en la Escuela N° 484 Dolores Campión, ubicada en el extremo sureste de Rosario de Lerma. Padres, algunos docentes y autoridades educativas protagonizan horas convulsionadas luego de que la directora Julia Domene fuera apartada provisoriamente del cargo, tras denuncias por malversación de fondos destinados al desayuno y merienda de los alumnos; y detectarse irregularidades por más de 12 millones de pesos.

El conflicto estalló cuando un panadero se presentó en la institución para cobrar una deuda de más de tres millones de pesos que, según afirmó, había contraído la directora. A partir de allí comenzaron a salir a la luz una serie de irregularidades que van desde falta de rendiciones, hasta ventas no declaradas dentro de la escuela y actividades recaudatorias sin control como bingos y veladas artísticas.

De acuerdo con los padres, Domene habría recibido fondos nacionales para el programa de copa de leche, informando que los niños recibían pan, queso y chocolatada, cuando, según relataron los padres, "jamás se les brindó nada desde 2022". "La directora hizo un desfalco de 12 millones de pesos en perjuicio de los chicos", denunciaron varias madres que aseguran que no hubo asistencia alimentaria.

La situación derivó en una asamblea de padres y algunos docentes realizada en el establecimiento, donde se firmó un acta solicitando la destitución inmediata de Domene y el nombramiento del vicedirector Saturnino Sajama como responsable interino hasta diciembre. El documento fue enviado a la Ministra de Educación de la provincia, Cristina Fiore, quien según informaron los padres, ordenó el apartamiento de la directora hasta que finalicen las investigaciones.

Increíblemente, el propio Sajama confirmó que desde el lunes elaborará un nuevo cronograma de desayunos y meriendas, que incluirá pan, queso y yogur para los alumnos. "Es una obligación moral y educativa garantizar lo que por derecho les corresponde", aseguró el vicedirector, ahora a cargo de la institución por pedido de los padres.

El barrio, donde viven más de 8 mil personas y la vulnerabilidad social es marcada, se mantiene en alerta. Algunos vecinos y docentes apuntan a problemas de convivencia y posibles internas políticas detrás del conflicto, mientras otros sostienen que se trata de un caso claro de mal uso del dinero público.

Por ahora, no hay denuncias judiciales formales, aunque el Ministerio de Educación confirmó que una investigación administrativa está en marcha y que Domene no puede ingresar nuevamente al establecimiento hasta tanto se resuelva su situación.

Entre aplausos y reclamos, los padres aseguraron haber logrado un primer paso: "Queremos que los chicos tengan su desayuno, que la escuela vuelva a ser de ellos y que haya transparencia", expresó una de las madres al finalizar la reunión.