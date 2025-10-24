PUBLICIDAD

Nacionales

Schiaretti y un cierre con tono federal en Córdoba

El candidato de Provincias Unidas pidió el voto cordobés.
Viernes, 24 de octubre de 2025 01:37
Schiaretti pidió apoyo "para cambiar el rumbo del país".
Juan Schiaretti cerró su campaña como candidato a diputado nacional por Provincias Unidas con un acto en la Plaza de la Música, acompañado por el gobernador Martín Llaryora y los integrantes de su lista. Bajo un intenso calor, el exmandatario cordobés instó a "no quedarse en casa" y a votar para "decirle al Presidente que cambie el rumbo del país".

Durante su discurso, Schiaretti defendió el federalismo y cuestionó las políticas del Gobierno nacional. "No somos delegados de un porteño, por más que sea el Presidente. Yo soy Córdoba", afirmó, en alusión a los candidatos libertarios. También criticó la gestión económica de Javier Milei, asegurando que "en lugar de corregir su plan fracasado, fue a pedir un salvataje a Estados Unidos".

Pidió el respaldo de los cordobeses "para llevar sensatez y sentido común al Congreso" y remarcó que en Córdoba se gobierna "con equilibrio fiscal, pero cuidando a la gente y fomentando la producción y el trabajo".

A su turno, Llaryora destacó lo ajustado de la elección en esa provincia y convocó a movilizarse para "que Córdoba pegue un grito federal". Dijo que Schiaretti "llevó una elección imposible a una que está para ganar" y advirtió que "el único que puede hacerlo es Juan Schiaretti".

El cierre de campaña consolidó el mensaje de Provincias Unidas: defensa del interior, equilibrio económico con sensibilidad social y rechazo al rumbo actual del país.

