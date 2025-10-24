PUBLICIDAD

expo moda cerrillos
Museos Challenge
padre Chifri
Telefe vuelve a manos argentinas
Elecciones legislativas nacionales 2025
Lomas de Olmedo
lectura de tarot
Lowrdez Fernández
Veda electoral
Crimen de Jimena Salas
Espectáculos

Lowrdez Fernández recibió el alta médica

Tras estar internada en el Hospital Fernández, la cantante se retiró “sin ninguna sintomatología”.
Viernes, 24 de octubre de 2025 13:46
La cantante Lowrdez Fernández, ex integrante del grupo musical Bandana, fue hallada el jueves por la noche por efectivos de la Policía de la Ciudad en el mismo departamento que pertenecía a su pareja Leandro Esteban García Gómez, quien finalmente fue detenido tras intentar escaparse.

El paradero de la integrante de Bandana generó preocupación luego de que trascendiera de que su madre, Mabel López, presentó una denuncia en la Comisaría Vecinal 14B, alertando que su hija está desaparecida y sin contacto desde el 4 de octubre.

Una vez localizada en el departamento de Leandro García Gómez, Lowrdez fue trasladada al Hospital Fernández, donde estuvo internada con suero y una sobredosis tras haber estado consumiendo estupefacientes durante cuatro días seguidos.

Según la información que pudo acceder Noticias Argentinas, la cantante recibió el alta médica a primeras horas de la madrugada de este viernes, luego de que el equipo médico determinara que no presentaba ninguna sintomatología.

