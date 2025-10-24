El periodismo de Orán está de luto por el fallecimiento de César Salomón

Este viernes se conoció la triste noticia del fallecimiento de César Salomón, quien durante décadas fue corresponsal de El Tribuno en el departamento Orán. Tenía 81 años y dedicó gran parte de su vida a informar, con responsabilidad y vocación, sobre la realidad del norte salteño.

Desde muy joven, Salomón se sumó a las filas de este diario, donde no solo ejerció el periodismo con pasión, sino que también estuvo al frente de la agencia de El Tribuno en Orán, encargándose de la distribución de ejemplares, la logística y la recepción de avisos. Su labor incansable contribuyó al crecimiento y la presencia del medio en una región clave para la provincia.

A lo largo de su carrera, abordó con profesionalismo una amplia variedad de temas: desde la política y el deporte hasta las noticias institucionales y policiales. Su compromiso no se limitaba a la tarea periodística, sino que también se extendía al bienestar y la calidad de vida de su comunidad. Quienes lo conocieron lo recuerdan como un hombre amable, de buen trato, siempre dispuesto a escuchar y a dar una mano.

Por su trayectoria y su entrega, César Salomón fue reconocido en múltiples ocasiones como un referente del periodismo salteño y una figura entrañable para todo el norte provincial.

Por decisión propia y comunicada por sus familiares, sus restos serán cremados, por lo que no serán velados