Metán: liberaron a un conductor que ya estuvo involucrado en dos accidentes fatales

La Justicia de Metán dispuso hoy la liberación de un imputado por homicidio y lesiones culposas en accidente de tránsito, por un hecho que ocurrió en la ruta nacional 9/34, a la altura de Metán Viejo, en el que murió una menor, lo que causó gran conmoción y enlutó a la

ciudad cabecera del departamento del sur de Salta.

El fiscal penal 1, Sergio Castellanos, había dispuesto la detención e imputó a Juan Carlos Ratti, oriundo de Santa Fe, quien el domingo pasado conducía una camioneta que impactó con una moto que era guiada por una joven de 17 que se salvó de milagro y cuya hermana de 11 años,

que viajaba como acompañante, falleció cuando era asistida en el hospital Del Carmen, debido a las graves lesiones.

El conductor de la camioneta, que remolcaba implementos agrícolas, fue identificado por la Policía como Juan Carlos Ratti, de 69 años. El imputado se abstuvo de declarar y permanecía con prisión domiciliaria. Pero El Tribuno confirmó que hoy recuperó la libertad.

El fatal accidente ocurrió en el Día de la Madre y enlutó a la comunidad de San José de Metán. La mamá de Narela Huerta, de 11 años, alumna de la escuela Belgrano de esa localidad, Alicia Villafañe, agradeció al personal del hospital Del Carmen por la atención que recibieron sus hijas y el acompañamiento y las condolencias de los vecinos de la localidad del sur provincial.

Una tragedia cerca de El Tunal y un juicio que nunca se hizo

El Tribuno confirmó que el conductor de la camioneta, Juan Carlos Ratti, quien recuperó la libertad hoy luego del siniestro ocurrido en Metán Viejo el domingo pasado, estuvo involucrado en otro accidente fatal sucedido el 12 de julio de 2020, en el kilómetro 648 de la ruta nacional 16, cerca de El Tunal, en el departamento de Anta, donde cuatro mujeres perdieron la vida. Sin embargo, luego de cinco años, esa causa nunca se elevó a juicio.

“El conductor de una de las camionetas intervinientes en el hecho ocurrido el 12 de julio en el kilómetro 648 de la ruta nacional 16, donde cuatro mujeres perdieron la vida, fue detenido y acusado del hecho. Una maniobra imprudente habría causado el siniestro”, publicó oficialmente en ese año el Ministerio Público Fiscal de Salta.

La entonces fiscal penal de Joaquín V. González, Yonny Zigarán, dispuso en ese momento imputar a Juan Carlos Ratti, como autor de los delitos de homicidio culposo múltiple en accidente de tránsito, agravado por el fallecimiento de cuatro personas y por la conducción imprudente y antirreglamentaria en perjuicio de tres mujeres de 75, 57 y 51 años y una niña 8 años, en concurso real con el delito de lesiones graves en accidente de tránsito por la conducción imprudente y antirreglamentaria en perjuicio un hombre de 56 años.

“Cómo es posible que Ratti siga manejando y haya provocado otro accidente en el que murió otra niña. No hay Justicia, a mi me dejó sin mi hija, mi señora, mi suegra y una prima de mi señora quienes fallecieron en el accidente ocurrido cerca de El Tunal en el año 2020”, dijo a El

Tribuno, Varón Alberto “Beto” Frías, quien lamentó que perdió a casi toda su familia en ese siniestro vial.

El accidente ocurrió el 12 de julio de 2020 al mediodía sobre ruta nacional 16 a la altura del kilómetro 648 e intervinieron dos camionetas y un colectivo y, como resultado fallecieron calcinadas tres mujeres adultas y una menor.

“Las dos camionetas circulaban en el mismo sentido y según se pudo conocer durante la investigación, la conducida por el contratista rural Ratti, intentó sobrepasar a la de menor porte, y al ver que en sentido contrario venía el colectivo, realizó una maniobra imprudente para regresar a su carril e impactó en la parte de atrás al vehículo donde viajaban las cuatro mujeres y provocó que éstas chocaran en forma frontal con el bus.

Como resultado del siniestro, fallecieron calcinadas las cuatro mujeres que circulaban en una de las camionetas y los conductores de los otros dos vehículos resultaron heridos, por lo que fueron trasladados para su asistencia”, detalló el Ministerio Público Fiscal de Salta, luego de la tragedia.