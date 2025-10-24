VIDEOS. Messi anota un doblete en la victoria de Inter Miami frente al Nashville en el arranque del playoff de la MLS

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

De la mano de Lionel Messi, el Inter Miami inició su camino en los playoffs de la Major League Soccer con una victoria sobre Nashville SC por 3 a 1, en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

La Pulga abrió el marcador a los 19 minutos de la primera etapa, con una palomita espectacular, tras una gran habilitación de su amigo Luis Suárez.

El segundo tanto fue obra de Tadeo Allende, también de cabeza, cuando se jugaban 16 minutos del complemento.

Y la Pulga selló la victoria en tiempo de descuento: a los 51 aprovechó un grosero error entre el arquero Willis y el defensor Lovitz, para empujar la pelota al fondo del arco.

El formato de esta fase prevé series al mejor de tres partidos. En caso de igualdad, no habrá alargue: el desempate se definirá directamente por penales.

El equipo visitante logró el descuento a 56 con un tanto de Hany Mukhtar.

Messi, por su parte, cerró la temporada como máximo goleador de la MLS con 29 tantos y ahora suma 31. Afronta su segundo playoff desde su llegada a Estados Unidos. Tras su renovación hasta 2028, el capitán argentino se propuso como objetivo liderar a Inter Miami hacia el primer título de liga de su historia.

Así se juegan los playoffs de la MLS

Conferencia Este

Philadelphia Union vs. Chicago Fire

Cincinnati vs. Columbus Crew

Inter Miami 3 - Nashville 1

Charlotte vs. NYC FC



Conferencia Oeste

San Diego FC vs. Portland Timbers

Vancouver Whitecaps vs. FC Dallas

LAFC vs. Austin

Minnesota United vs. Seattle Sounders

Los cruces de la Primera Ronda de los playoffs de la MLS (llaves al mejor de tres partidos) se disputará entre el 24 de octubre y 9 de noviembre.