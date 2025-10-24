Asamblea de pilotos generará demoras y posibles cancelaciones en Aerolíneas Argentinas

Los pilotos de Aerolíneas Argentinas, agrupados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), llevarán adelante este viernes una nueva asamblea informativa en el Aeroparque Jorge Newbery, medida que podría generar demoras y cancelaciones en la programación habitual de vuelos.

El encuentro gremial está previsto entre las 6.00 y las 10.00, horario en el que se espera que se concentre el impacto más fuerte en las operaciones. Desde APLA confirmaron la medida a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X (ex Twitter), en el que advirtieron que la empresa estatal no ha respondido a los reclamos planteados por el sindicato.

“Hasta el momento, Aerolíneas Argentinas continúa sin ofrecer respuestas a los pedidos vinculados con salarios, ascensos, dotación de personal y el cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo”, señalaron desde el gremio, que encabeza el dirigente Pablo Biró.

Además, los pilotos denunciaron falta de previsión empresarial ante las fallas detectadas en los motores de los aviones Boeing 737, que obligaron a dejar en tierra ocho aeronaves. Según APLA, la empresa intentó suplir esos vuelos con otras flotas -como los Airbus A330 y los Embraer 190- e incluso recurrió a contratar servicios de aerolíneas competidoras, pero las soluciones resultaron insuficientes.

La organización gremial advirtió que la medida de fuerza tendrá impacto en los próximos días, ya que la reprogramación de vuelos será compleja. “Los y las pilotos permaneceremos unidos para enfrentar los embates empresariales y gubernamentales, en defensa de la actualización salarial que nos corresponde y del respeto por nuestro trabajo”, concluyeron.

Fuentes de la compañía, por su parte, reconocen que las asambleas podrían afectar los servicios, aunque remarcan que se está trabajando para minimizar las demoras y reubicar pasajeros en vuelos alternativos.

