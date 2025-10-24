Abren un nuevo espacio en Salta para impulsar el desarrollo de las mujeres

Con la mirada puesta en fortalecer la autonomía y el liderazgo de las mujeres, Pro Mujer abrirá este 29 de octubre un nuevo espacio en la ciudad de Salta, donde se brindarán capacitaciones, asesorías y actividades gratuitas destinadas al desarrollo personal y profesional.

El centro estará ubicado en Pueyrredón 814 y contará con dos áreas principales: “Punto Digital”, equipada con computadoras para talleres y mentorías, y “Café con Sentido”, pensado como un lugar para compartir experiencias, inspirarse y construir redes de apoyo.

El acto de inauguración será de 15 a 17 horas, con el taller “Espacio PROtagonista”, a cargo de Mariana Borigen, mentora en liderazgo y negocios. En esta primera edición, la especialista abordará “Cómo construir una marca personal desde la autenticidad y el empoderamiento femenino”.

“Queremos que este nuevo espacio sea un lugar donde las mujeres puedan fortalecerse, capacitarse y crear oportunidades sostenibles para sí mismas, sus familias y sus comunidades”, destacó Paola Farías, gerenta de Educación de Pro Mujer.

La apertura se enmarca en los 20 años de trabajo de la organización en Argentina y refuerza su compromiso con la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de las mujeres. En las próximas semanas, se sumarán talleres sobre salud, educación financiera y liderazgo.

Las personas interesadas podrán participar del evento inaugural y de las próximas actividades mediante inscripción previa en el formulario disponible en las redes oficiales de Pro Mujer: registro

Con más de 35 años de trayectoria en América Latina, la organización impulsa la inclusión financiera y digital, la educación y el acceso a la salud, alineando su labor con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU para fomentar comunidades más equitativas y resilientes.