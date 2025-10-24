Orán: la familia de Jorge Morales denuncia “privilegios” para los detenidos y exige que la causa pase a intento de homicidio

Familiares y amigos de Jorge Luis Morales, el joven golpeado brutalmente a la salida del boliche [SET] el pasado fin de semana, se manifestaron este jueves frente al edificio de la Fiscalía Penal de Orán para pedir justicia y denunciar presuntos privilegios para los detenidos.

El caso generó conmoción en toda la ciudad, especialmente porque Jorge continúa internado en terapia intensiva en ell hospital San Vicente de Paul, donde sigue entubado y en estado crítico. Su madre, Mariela Morales, contó que hubo una leve mejoría: “La inflamación por el coágulo en la cabeza empezó a ceder un poco, pero sigue complicado el cuadro pulmonar y está en coma inducido”.

La familia, a través del abogado, solicitó que la causa deje de estar caratulada como “agresión” y pase a “intento de homicidio”, señalando la gravedad del ataque. “Queremos que se castigue a los responsables y que no haya impunidad. Mi hijo no se peleó, fue golpeado por la espalda y con una manopla”, expresó la madre frente a la prensa.

Por su parte, Sara Morales, tía del joven, denunció que los tres detenidos “tienen privilegios” y que uno sería familiar de un político importante. “No puede haber una justicia para los poderosos y otra para la gente común. Mi sobrino pelea por su vida y los responsables están cómodos en una celda”, afirmó con enojo.

En la movilización frente a los tribunales, familiares y amigos exhibieron carteles con las consignas #JusticiaPorJorge, #NoALaImpunidad y #QueremosVerdad, acompañados por vecinos que se sumaron al reclamo. “Hoy no buscamos problemas, buscamos respuestas”, remarcó Mariela.

De acuerdo con fuentes judiciales, la investigación avanza con nuevas declaraciones testimoniales. Varias personas que estuvieron en las inmediaciones del boliche ya prestaron testimonio y habrían confirmado que el golpe fue a traición y con una manopla metálica.

El entorno del joven también mencionó que los implicados serían jugadores de un club local (Aviación), lo que agrava el malestar entre los vecinos de Orán. “Todos saben quiénes son, pero nadie habla. Nosotros solo queremos que se sepa la verdad”, dijo la madre del muchacho.

Mientras tanto, Jorge Morales sigue en estado delicado en la terapia intensiva del hospital San Vicente de Paul. Su familia permanece a su lado, aferrada a la esperanza de una mejoría, y con un pedido que ya se transformó en consigna en toda la ciudad: *Queremos justicia, no privilegios",