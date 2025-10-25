El peronismo pelea por el triunfo en siete provincias

El peronismo pelea por el primer lugar en las elecciones de mañana en provincias como Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chaco, al margen de los distritos donde prevé victorias como en la provincia de Buenos Aires.

En Santa Fe el peronismo se juega una batalla crucial. Fuerza Patria lleva al frente de la lista a Caren Tepp, quien representa una renovación dentro del peronismo. Las encuestas anticipan una pulseada voto a voto con La Libertad Avanza (LLA), que irá con Agustín Pellegrini a la cabeza, mientras que corre desde más atrás Provincias Unidas con la candidatura de la vicegobernadora Gisela Scaglia, apadrinada por el gobernador Maximiliano Pullaro.

En Entre Ríos, el peronismo se juega una parada dura ya que enfrenta a una sociedad entre el PRO y LLA, que lleva a Joaquín Benegas Lynch y Andrés Laumann al frente de las listas al Senado y a Diputados. El peronismo competirá con Adán Bahl y Guillermo Michel.

En Neuquén, Silvia Sapag (Senado) y Sebastián Villegas (Diputados) conforman la oferta de Fuerza Patria que intentará remontar la ventaja que muestran las encuestas a favor de LLA, que irá con Nadia Márquez (Senado) y Pablo Cervi (Diputados).

En Río Negro, el peronismo busca sacar una luz de ventaja con las candidaturas de Martín Soria (Senado) y Adriana Serquis (Diputados), pero Juntos Río Negro, del gobernador Alberto Weretilnek, le respira en la nuca.

En Santa Cruz, la disputa del peronismo es palmo a palmo con Provincias Unidas, respaldado por el gobernador Claudio Vidal.

En Tierra del Fuego, el peronismo postula a Cristina López como primera candidata a senadora nacional y a Agustín Tita como diputados.

En Chaco, el peronismo enfrenta a la alianza entre LLA y el gobernador Leandro Zdero. Dará pelea con la candidatura a senador de Jorge Capitanich.