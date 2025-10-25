Por seguridad, ponen vallas en las banquinas de la ruta 34

Desde la Dirección de Tránsito de la municipalidad de General Güemes se tomó la decisión de colocar vallas de seguridad sobre la banquina de la ruta nacional 34, en el tramo que ésta atraviesa por el ejido urbano, para evitar el estacionamiento de camiones, los que debido a su gran porte, obstaculizan la visibilidad de aquellos conductores locales, quienes deben subir a la ruta desde una calle lateral o atravesar la cinta asfáltica hacia la banda contraria.

Esta medida fue adoptada en base a los reiterados accidentes de tránsito que tienen como principal causa la falta de visibilidad y que se han transformado en el motivo de permanentes reclamos por parte de los conductores güemenses. La continua presencia de camiones de gran porte, estacionados por diferentes motivos sobre las banquinas de la ruta nacional, obstaculizan casi por completo la visibilidad para quienes tienen la intención de acceder a la ruta, muchos de esos camiones se detienen a pocos metros de un cruce de calles, como la calle Sarmiento, la más utilizada para acceder a la ruta nacional, donde se hace imposible para un conductor de auto, de moto o que se desplace en forma peatonal, poder cruzar la ruta sin el riesgo de colisionar o ser atropellado por algún vehículo en circulación.

"Cuando hay un camión estacionado, y que creo que siempre hay alguno, debo jugarme a pasar rogando que no venga nadie en ninguno de los sentidos sobre la ruta, porque no tengo manera de verlos, siempre pensé que la colocación de un semáforo en este sector sería lo ideal, solo espero que ahora respeten estas defensas y no las tiren abajo como ya pasó en alguna oportunidad" manifestó Oscar, un vecino que cruzar la ruta a diario varias veces.

El problema de los camiones estacionados sobre la banquina es de vieja data. En gestiones de gobierno anteriores se ensayó una solución colocando pequeños pilotes de cemento a lo largo de toda la banquina, pero estos fueron tirados abajo por los camioneros, algunos en forma accidental, otros, intencional. En esta oportunidad, las defensas no ocuparan toda la banquina, sólo algunos metros, aquellos más cercanos al cruce de la ruta con una bocacalle.

"Comenzamos con la calle Sarmiento, que es la arteria más utilizada para cruzar desde los barrios de la Banda Oeste hacia el sector centro, consideramos que si un camión se estaciona detrás de las defensas, no van a obstaculizar tanto la visibilidad, en realidad no deberían estacionar en ningún sector, pero si por alguna emergencia necesitan hacerlo, deben ser pocos minutos", aclaró el director de Tránsito, Rodolfo Alderete.

Este tipo de defensas también van a ser colocadas en otros cruces como la calle Rodríguez y la calle Cabred, sectores donde se concentra el mayor porcentaje de camiones estacionados debido a la presencia de negocios. "El proyecto de colocación de semáforos continúa vigente, pero debemos evaluar la reubicación del semáforo instalado frente al hospital Castellanos para que no haya dos sistemas de semáforos muy cercanos. Todo lo que hacemos, lo estamos implementado por la seguridad del ciudadano güemense, más allá de que quienes llegan desde otros destinos, se sientan molestos" finalizó Alderete.