Un mediodía musical de la mano de "Doble D"

Doble D es una propuesta íntima nacida del encuentro entre Darío Moksha y Diego Herrera, integrantes de Los Secuaces del Folclore, ganadores del Pre-Cosquín 2024. Con guitarra, bombo y voz, el dúo ofrece una experiencia cálida y profunda, donde el folclore argentino se funde con la improvisación y la libertad del jazz. Raíz salteña, alma jazzera y un mismo pulso: el de la emoción compartida. El dúo se presentará hoy al mediodía en Olavarría 956. Luego del recital se realizará una guitarreada con amigos

Darío Moksha

Músico, guitarrista y compositor independiente de Salta, Argentina. A lo largo de su trayectoria ha explorado diversos géneros —jazz, rock, música clásica y folclore latinoamericano—, consolidándose como un guitarrista versátil y creativo.

Cuenta con discos solistas disponibles en plataformas digitales, lidera su proyecto personal Moksha, integra el cuarteto de jazz fusión Neo Mestizo y colabora con artistas de distintos estilos y países.

Su sonido combina técnica, sensibilidad y una permanente búsqueda de nuevas sonoridades.

Diego Herrera

Diego Martín Herrera, oriundo de Salta Capital y residente en La Merced Chica, Rosario de Lerma, es licenciado en Comunicación Social, cantautor y emprendedor independiente. Miembro fundador de Los Secuaces del Folclore, ha compartido escenario con destacados músicos salteños, transitando desde el folclore tradicional hasta fusiones con el blues, el rock y el jazz. Su obra se caracteriza por la profundidad poética y la búsqueda de vínculos auténticos entre las personas y la música.