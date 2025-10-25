PUBLICIDAD

25 de Octubre, Salta, Centro, Argentina
Espectáculos

Un mediodía musical de la mano de "Doble D"

El dúo se presentará en Olavarría 965 hoy al mediodía.
Sabado, 25 de octubre de 2025 10:40
Doble D es una propuesta íntima nacida del encuentro entre Darío Moksha y Diego Herrera, integrantes de Los Secuaces del Folclore, ganadores del Pre-Cosquín 2024. Con guitarra, bombo y voz, el dúo ofrece una experiencia cálida y profunda, donde el folclore argentino se funde con la improvisación y la libertad del jazz. Raíz salteña, alma jazzera y un mismo pulso: el de la emoción compartida. El dúo se presentará hoy al mediodía  en Olavarría 956. Luego del recital se realizará una guitarreada con amigos 

Darío Moksha

Músico, guitarrista y compositor independiente de Salta, Argentina. A lo largo de su trayectoria ha explorado diversos géneros —jazz, rock, música clásica y folclore latinoamericano—, consolidándose como un guitarrista versátil y creativo.
Cuenta con discos solistas disponibles en plataformas digitales, lidera su proyecto personal Moksha, integra el cuarteto de jazz fusión Neo Mestizo y colabora con artistas de distintos estilos y países.
Su sonido combina técnica, sensibilidad y una permanente búsqueda de nuevas sonoridades.

Diego Herrera

Diego Martín Herrera, oriundo de Salta Capital y residente en La Merced Chica, Rosario de Lerma, es licenciado en Comunicación Social, cantautor y emprendedor independiente. Miembro fundador de Los Secuaces del Folclore, ha compartido escenario con destacados músicos salteños, transitando desde el folclore tradicional hasta fusiones con el blues, el rock y el jazz. Su obra se caracteriza por la profundidad poética y la búsqueda de vínculos auténticos entre las personas y la música.

 

